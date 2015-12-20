İSTANBUL MARRIOTT HOTEL ŞİŞLİ’DE ÇİN YEMEKLERİ VE HAPPY HOUR





İstanbul Marriott Hotel Şişli, 16-31 Mart tarihleri arasında Çinli Şef Andy Gu’ya ve Uzakdoğu’nun en sevilen lezzetlerinin bir araya toplandığı Çin mutfağına ev sahipliği yapacak. Menüde, Pekin ördeğinden, noodle alternatiflerine, Çin mantısından, kızarmış pilav seçeneklerine kadar klasik Çin lezzetlerinin yanı sıra daha az bilinen spesiyaller ve meşhur Çin tatlıları da yer alıyor. Ayrıca, Mart ayı itibariyle hafta içi her gün 18-20 saatleri arasında My Bar’da Happy Hour düzenleniyor. Tüm içeceklerin yarı fiyatına sunulduğu Happy Hour’a Çarşamba akşamları canlı DJ performansı da eşlik ediyor.

İstanbul Marriott Hotel Şişli’de Ocak ayında Tayland yemekleriyle başlayıp Şubat’ta İspanyol yemekleriyle devam eden dünya lezzetleri etkinlikleri bu ay da Çin mutfağı ile sürüyor. Orijinal Çin spesiyallerini 16-31 Mart tarihleri arasında Marriott Şişli’de İstanbullularla buluşturmaya hazırlanan Şef Andy Gu, menüde misafirlere Çin mutfağı denince ilk akla gelen Pekin ördeğinden, farklı etler ve sebzelerle hazırlanan noodle alternatiflerine, Çin mantılarından, kızarmış pilav seçeneklerine ve tatlılara kadar klasik Çin yemeklerinin en iyi örneklerini ve daha az bilinen sürpriz lezzetlerini sunacak.

Mart Ayı itibariyle My Bar hafta içi her akşam 18:00 – 20:00 saatleri arasında misafirlerini Happy Hour ile karşılıyor. Tüm içeceklerin yarı fiyatına sunulduğu Happy Hour’a Çarşamba akşamları canlı DJ Performansı da eşlik ediyor.

