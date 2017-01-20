İSTANBULLU GELİN’İN YENİ SEZON YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU



Geçtiğimiz sezonun ilgiyle takip edilen dizisi İstanbullu Gelin’in yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

22 Eylül Cuma akşamı, ikinci sezonla ekranlara dönmeye hazırlanan dizi heyecan verici bir bölümle seyirci karşısına çıkacak.

Başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver’in yer aldığı dizi, ikinci sezonuna büyülü kent Prag’ta başlıyor.

Dizinin izleyicilerini soluksuz bırakan sezon finalinde; havalimanında gördüğümüz Süreyya’nın (Aslı Enver) nereye gittiği, Faruk’u (Özcan Deniz) affedip affetmeyeceği ve tutku dolu aşklarının bu engeli de aşıp aşamayacağı büyük merak konusuydu. Yeni bölüm fragmanı izleyince aklımızdaki sorulardan birini gidermiş olduk. Süreyya’nın Prag’ta olduğuna ve Faruk’un onu bulmaya çalışmasına şahit oluyoruz.

Yayınlanan fragman üzerine yeni bölümü merakla beklemeye başladık!



