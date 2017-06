İSTANBUL’UN EN ÇOK KONUŞULAN GECE KULÜBÜ KLEIN,10 HAZİRAN CUMARTESİ GECESİ BODRUM’DAKİ YAZLIK EVİ “EVA KLEIN”I AÇIYOR…

Mimarisi, müziği, misafir ettiği uluslararası müzisyenleri, şovları, sıradışı özel partileri, müşteri profili ve işletme anlayışıyla yeni standartlar getirdiği İstanbul gece hayatına geçtiğimiz 2 sezonda damgasını vuran KLEIN, Bodrum’daki yazlık evi EVA KLEIN‘ı Bardakçı, Değirmenburnu mevkiinde 10 Haziran gecesi açıyor.

EVA KLEIN; uzun yıllar Club M olarak faaliyet gösteren işletmenin eski diskotek’inin bulunduğu yerde, 20 senelik mimarinin orijinalliğini koruyarak, bugünkü Bodrum Bay Resort’un içinde, nefes kesici Bodrum koyu ve Kos adası manzarasına sahip 900 kişi kapasiteli bir gece kulübü.

KLEIN ekibi, EVA KLEIN ile Bodrum’a önemli bir katma değer yaratma misyonuyla, yerel bir rekabetin ötesinde, Mykonos ve Ibiza ile yarışan bir altyapı, teknik ve sanatçı yatırımı yapıyor. Çok güçlü bir uluslararası müzisyen programı hazırlayarak dünya çapında bir farkındalık yaratmayı hedefleyen mekan, günümüz trendlerini geçmişin güzelliği içinde yaşatarak, Bodrum’un köklerinden gelen mirası geleceğe taşımanın yeni yollarını bulma konusunda tüm yarımadaya ilham vermeyi amaçlıyor.

EVA KLEIN Çarşamba geceleri Burning Man Robot Heart sahnesi, Tulum ve Mykonos’da büyüyüp bu sene tüm dünyayı etkisi altına alan minimal, etnik, ruhani dans müziğinin en önemli temsilcilerini ağırlayacak. Perşembe geceleri ise disco, deep house ve nu-funk tarzlarına odaklanıyor. Cuma geceleri uluslararası festival ve kulüplerin liste başı isimlerinin ağırlandığı geceler olurken, Cumartesi ise KLEIN resident DJ’leri kabini paylaşacak.

Açık Olduğu Günler: Pazartesi hariç her gün 23:00 – 05:00 / Pazar günleri akşamüzeri sunset party

Vale bulunmaktadır.

Giriş ücreti: 50 TL

EVA KLEIN YAZ LINE UP:

DAMIAN LAZARUS, ART DEPARTMENT, TENSNAKE, INFINITY INK, JASPER JAMES, ROUND TABLE KNIGHT, HORSE MEAT DISCO, SABO, NICO STOJAN, OLIVER DOLAR, MIGUEL CAMPBELL, VIKEN ARMAN, YOKOO, KYODAI, CRAZY P, KRAAK & SMAAK, MELE, OCEANVS ORIENTALIS, LUM, KIKO NAVARRO, MAGNIER, RAINER TRÜBY, BARIS K, YOUNG MARCO, LUKE SOLOMON, UNDERS, DROP OUT ORCHESTRA, ATISH, RON BASEJAM, MAGA, ARMEN MIRAN, Birol Giray, Cantanca, Mehmet Garan, Fuchs, Yakuza, Aksak, Orkun Bozdemir, Gökçe Özer, Murat Tokuz, Jack In The Box, Koray T, Kiwi, Doruk Güralp, Tufan Demir, Furkan Kurt, DJ E, Kaan Özcan, Efe Kantel, Gadi Mitrani, Barıs Türker, Hemi, Can Ayverdi, Cüneyt Öztürk, Salih Topuz, Timuçin Coşkun, Kerem Tekinalp, Serhat Demiral, Serkan Gündüç, Mayor, Enes Gül, Cüneyt Çilingiroğlu, Murathan Özbek & Can Balta, Tan Güner, Emre Garan, Can Başeğmez

