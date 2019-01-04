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İşte Coachella 2019’da Sahne Alacak İsimler

Ariana Grande‘nin, festivalin tarihindeki en genç headliner olacağı Cooachella 2019’un sürprizleri bununla sınırlı değil.

12-14 Nisan ve 19-21 Nisan aralığında 2 hafta gerçekleşecek olan Coachella 2019; bir kez daha izleyenleri büyülemeyi hedefliyor.

Childish Gambino, Tame Impala ve Ariana Grande‘nin headliner olduğu festivalde; Weezer, Khalid, Dillon Francis, Playboi Carti,The 1975 diğer dikkat çeken isimler.

Asıl merak konusu ise, line-up’ta yer alan ünlü oyuncu Idris Elba’nın nasıl bir DJ performansı sunacağı!

İzlemek ve dinlemek için sabırsızlanıyoruz!

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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