İşte Coachella 2019’da Sahne Alacak İsimler

Ariana Grande‘nin, festivalin tarihindeki en genç headliner olacağı Cooachella 2019’un sürprizleri bununla sınırlı değil.

12-14 Nisan ve 19-21 Nisan aralığında 2 hafta gerçekleşecek olan Coachella 2019; bir kez daha izleyenleri büyülemeyi hedefliyor.

Childish Gambino, Tame Impala ve Ariana Grande‘nin headliner olduğu festivalde; Weezer, Khalid, Dillon Francis, Playboi Carti,The 1975 diğer dikkat çeken isimler.

Asıl merak konusu ise, line-up’ta yer alan ünlü oyuncu Idris Elba’nın nasıl bir DJ performansı sunacağı!

İzlemek ve dinlemek için sabırsızlanıyoruz!