İŞTE KARŞINIZDA YILIN EN GENÇ ZENGİNİ



İş dergisi Forbes’un yayınladığı listeye göre Kylie Jenner, 2017’nin En Zengin 100 ismi arasında “en genç zengin” ünvanına sahip oldu.

19 yaşındaki Kylie Jenner, listeye 59. sıradan girdi ve böylelikle sahip olduğu güzellik imparatorluğunun da hakkını verdi!

41 Milyon dolarlık servetiyle aynı zamanda listenin en genç zengini de oldu tabii. Jennifer Lopez, Britney Spears ve Katy Perry gibi diğer ünlü isimleri gerisinde bırakan Jenner, Kim Kardashian’ın da listede alt sıralarında kaldı. Kardashian’ın ise listeye 45.5 Milyon dolarla girdiği açıklandı.

Bu başarının arkasında elbette ki anneleri Kris Jenner’ın payının büyük olduğunu düşünüyoruz.



