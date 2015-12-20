İŞTE YILIN EN GÜZEL KADINI



Julia Roberts isminin bizim için ne çok anlam ifade ettiği ortada.

Onun filmlerinin hayatımızı güzelleştirdiğini göz ardı edemeyiz elbette. Hatta bir de eşsiz gülüşünü ve güzelliğini de…



İşte onun bu güzelliği beşinci kez “Yılın En Güzel Kadını” seçilmesine sebep oldu. People dergisi tarafından bu ünvana layık görülen 49 yaşındaki Oscar ödülü oyuncu Julia Roberts, 23 yaşındayken Pretty Woman filmini çektiği dönemde de “Yılın En Güzel Kadını” seçilmişti.

Hem aile yaşantısı hem de kariyerini yıllar içerisinde aynı çizgide devam ettiren oyuncunun, önümüzdeki aylarda vizyona girecek olan filmi Wonder’ı da merakla bekliyoruz.

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