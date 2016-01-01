İTALYAN NİŞ PARFÜM MARKASI XERJOFF, EXCLUSIVE OLARAK BEYMEN’LERDE



Parfüm Dünyasına Değerli Yolculuk

Dünyaca ünlü İtalyan niş parfüm markası Xerjoff, exclusive olarak Beymen’lerde.

Xerjoff markasının Kurucusu ve Kreatif Direktörü Sergio Momo’nun imzasını taşıyan Shooting Stars ve Oud Stars koleksiyonlarının en yeni parfümleri; Cruz Del Sur I, Cruz Del Sur II ve Alexandria II, exclusive olarak BEYMEN’lerde ve www.beymen.com adresinde satışa sunuluyor.

Yüzyıllardır kendini sanatsal formlu lüks kokulara adamış İtalya Torino menşeli Xerjoff, sizi büyüleyici esans dünyasının en değerli alanlarını keşfetmeye çağırıyor.

YILDIZLARDAN İLHAM ALAN, BENZERSİZ ÜÇ YENİ PARFÜM:

ALEXANDRIA II

Çiçek açan bir gülün samimiyeti, elmanın diğer yarısı, sedir ağacının nazik gücü, mügenin ölümcül çekiciliği. Kasabanın ortasında akan bir tutku nehri. Olgun Kamboçya Oud’u, buruna, gong çanlarının ardından meydana giren bir kraliçe gibi girer; altından daha değerli bir koku.

Alexandria’ya hoş geldiniz: Tarihteki en güzel kuşatma.

ÜST NOTA: Elma, tarçın, gül ağacı, lavanta

ORTA NOTA: Sedir ağacı, müge, gül

ALT NOTA: Amber, sandal ağacı, misk, vanilya, oud buharı

50 ml EDP 1690 TL, 100 ml EDP 2830 TL, 30 ml saç parfümü 690 TL

CRUZ DEL SUR I

Havayı rom, bergamot ve üzüm kokuları sarar. Sarmaşıkların içinden geçerek ilerliyoruz; zambak, sedir ağacı, kuru meyveler, karanfil ve kimyon kokuları ile. Sandal ağacı, amber, laden reçinesi, tütsü, mür ve kunduz yağının sağlam bazı tarafından sıkıca kapanan gözleriniz, bir takıntıdan çok daha fazlası olan efsanevi altın kent için çılgınca bir araştırmaya tanıklık ediyor.

ÜST NOTA: Rom, bergamot, greyfurt

ORTA NOTA: Sedir ağacı, tarçın, kuru meyveler, kimyon

ALT NOTA: Laden reçinesi, Seylan’dan sandal ağacı, Meksika’dan vanilya, misk

50 ml EDP 1345 TL

CRUZ DEL SUR II

Dünya üzerindeki en geniş yeşil alan, böyle bir ilhamı hak ediyor. Milyonlarca temiz koku arasında, mango, elma çiçeği ve ananas en parlak olanları. Şekerli-meyveli notalarda sarılı olan egzotik çiçekler ve yeşil bitkisel kokular, zarif bir şekilde otantik Amazon karakterini sunar.

ÜST NOTA: Mango, ananas, elma çiçeği

ORTA NOTA: Çiçek buketi, yeşil yapraklar

ALT NOTA: Vetiver, sedir ağacı, misk

50 ml EDP 1345 TL



