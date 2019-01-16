Itır Esen’in Survivor’daki İlk Görüntüleri

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Itır Esen (19), yeni projesiyle karşımızda.

Önümüzdeki haftalarda yayınlanmaya başlayacak Survivor Türkiye – Yunanistan programı için Youtube’da yayınlanacak bir içerik sunmaya hazırlanan Esen’in ilk görüntüleri de geldi.

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Partneri Laura ile keyifli bir uyum yakaladığı görülen Itır Esen’in Türk-Yunan yarışmacılarla gerçekleştireceği röportajlar ise ilerleyen haftalarda yayınlanmaya başlayacak.

Itır Esen Kimdir?

Katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla adını duyuran Itır Esen, Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Itır Esen’in de yeğeni ve hayatını kaybeden seslendirme sanatçısı Hayri Esen’in de torunu.

18 yaşında katıldığı Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Itır Esen, twitter hesabından yaptığı 15 Temmuz’la ilgili bir paylaşımın ortaya çıkması nedeniyle tacını kaybetmişti.