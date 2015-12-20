IWC’DEN İSTANBUL KIRMIZISI’NA MUHTEŞEM PARTİ





Başrollerini Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Nejat İşler ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı Ferzan Özpetek’in son filmi İstanbul Kırmızısı’nın galası İsviçreli lüks saat markası IWC’nin muhteşem partisi ile renklendi. Tüm dünyada sinemayı destekleyen, Londra, Tribeca, Beijing ve Dubai Film Festivallerinde yer alan IWC’nin sponsorluğundaki parti, sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimlerini buluşturdu.

Ferzan Özpetek’in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan İstanbul Kırmızısı’nda performansları ile göz kamaştıran oyuncular, farklı IWC modelleri ile beyazperdeye yansıyor. Her bir karakterin özelliğine göre seçilen IWC modelleri, filmin muhteşem atmosferine eşlik ediyor.

Maslak Uniq’te gerçekleşen galanın ardından gerçekleşen partide IWC Schaffhausen Genel Müdürü Sven Johannsen, Pazarlama Müdürü Pınar Yılmaz ve BKM Genel Müdürü Zümrüt Arol Bekçe davetlilerle yakından ilgilendi. Filmin gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyan film ekibi gece boyunca keyifli saatler geçirdi.



