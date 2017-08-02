IYEOKA KİTABINI ANLATIYOR





Alaçatı INSULA Stay&Eat bu yaz 3-4 Ağustos tarihinde Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı IYEOKA yı ağırlamanın mutluğunu yaşıyor. IYEOKA sanatçı kimliğinin yanında bir eğitmen, şair, aktivist ve TED Global üyesidir.

3 Agustos gecesi 22:00 de INSULA Restoran da kendi yazdığı kitabın Türkiye Lansmanı ve basın toplantısını düzenliyecek. Kendisi, kitabının tanıtımı, kitabı ile ilgili çıkış noktası ve içeriği konusunda paylaşım yaparken sizlerin de sorularını cevaplayacak. Aynı zamanda 53 Milyon tıklanan son single Simply Falling albümünden kendi ukulelesi ile akustik performansını dinleme fırsatı da bulacaksınız.

Arzu eden, kitabını imzalatıp, resim çektirirken bir yandan da INSULA özel şeflerinin sizin için hazırladığı ege mutfağı menüsünün lezzetlerini tadabileceksiniz. Johnnie Walker özel barmeninin hazırladığı BLACK LABEL kokteylleri de bu gecenin süprizlerinden…

Gecenin ilerleyen vakitlerinde Grup Son Dakika sizleri eğlendirmeye devam edecek.

Iyeoka’nın muhteşem sahne performansından etkilenen fotograf sanatçısı Taner Öner’in, FujiFilm sponsorluğunda çektiği fotoğraflardan oluşan ” Iyeoka, Müziğin Duyguya Dönüştüğü O An” başlıklı fotoğraf sergisi Iyeka’nın kitabının tanıtımına eşlik ediyor.

IYEOKA’ nın 4 Agustos Cuma akşamı ÇEŞME MARİNA YACHT CLUB’da vereceği konser biletlerini Biletix ve Alaçatı INSULA dan temin edebilir doya doya IYEOKA’yı dinliyebilirsiniz…

