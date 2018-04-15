İYİ Kİ DOĞDUN DAVID BECKHAM!

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2000’lerin başlarında eşi Victoria Beckham ile yarattığı fırtına hala sürse de, geçmişten günümüze stilinde sadeleşme yoluna giden David Beckham hala favorimiz! David Beckham bugün 43 yaşına giriyor, iyi ki doğdun David Beckham! İşte hakkında bilmediklerinizle; geçmişten günümüze David Beckham:

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2 Mayıs 1975 yılında Leyonstone’da doğan yıldız futbolcu, bir Boğa burcu erkeği.

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David Beckham, eski Spice Girls kızı; stil ikonu ve tasarımcı Victoria Beckham ile evli ve çiftin 4 tane çocukları var.

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2004 yılında İngiliz tabloid gazetelerinin haberine göre David Beckham eşi Victoria Beckham’ı kişisel asistanı Rebecca Loos ile aldattı. Sonrasında David Beckham bu aldatma iddialarını yalanlasa da asistanıyla pek çok farklı yerde görüntülenmeye devam etti. Kendi otobiyografisinde de bu olayı anlatan Beckham’ın bir de itirafı vardı; Victoria Beckham bu haberler sonrasında kendisini yüzünden yumruklamıştı!

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Beckham maskülenliğiyle öne çıksa da, bazı film ve dizileri izlerken ağladığını itiraf etmeden duramıyor. 2013 yılında BBC Radio One’dan Nick Grimshaw’a verdiği röportajda Bruce Willis‘in başrolünde olduğu Armageddon filmini izlerken ağladığını ifade etti. Televizyon söz konusu olduğundaysa Friends ve The Office gibi dizilerin kendisini ağlattığını itiraf ediyor!

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4 çocuk babası olan Bekcham’ın artık bir daha baba olmayı düşünmediğini sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Beckham verdiği bir röportajda geleceğin ne göstereceğinin hiç belli olmadığını ve çocukları çok sevdiğinin altını çizdi.

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İngiltere’den Hollywood’a taşınması sonrasında pek çok A sınıfı ünlü isimle kısa sürede arkadaşlık kuran Beckham, sosyal yaşantısıyla da magazin dergilerinden düşmüyor. California’ya L.A. Galaxy’de oynamak üzere ilk kez geldiğinde Tom Cruise kendisi için bir merhaba partisi düzenledi; partiye gelen ünlü isimler arasında Steven Spielberg, Jim Carrey, Will Smith ve Oprah Winfrey de vardı. Ayrıca oğulları Brooklyn Beckham‘ın vaftiz babası Elton John; Romeo Beckham’ın vaftiz annesi ize Elizabeth Hurley.

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Gerçek bir hayırsever olan Beckham’ın aktif olarak yer aldığı hayır kurumları arasında UNICEF, Comic Relief, Elton John AIDS Foundation, Red Cross, Sport Relief, Help For Heroes, WildAid gibi dernekler var…

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Manchester United’in spor psikoloğu Bill Beswick, David Beckham hakkında şunları söylüyor ; “David Beckham yıllar boyunca frikik antrenmanları yaptı. Maç sırasında kazanılan frikik istediği bir noktadaysa, David otomatik olarak topu alır. Biz buna kinestetik deha diyoruz. Topa vurmuyor, adeta topu hissediyor. Topun devinimini hissediyor. Topa istediği gibi hükmedebiliyor. Onun bir balet olduğunu söyleyebiliriz. Baletler ve balerinler kinestetik dâhileridir. David topla bir balet gibi oynayabilir. Her şeyi hisseder ve büyük bir zarafet içinde hareket eder. O, askerlerin arasındaki bir sanatçıdır. Milli maçlarda kullandığı frikikleri izlersek o anların Beckham’a ait olduğunu görürüz. Kendine güveni tam ve olağanüstü bir zihinsel güce sahip. Önemli anlarda sorumluluk almayı çok seviyor.”

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David Beckham; son yıllarda yıldız yetiştiremeyen futbolun anavatanı İngiltere’nin medarı iftiharı olmasına karşılık, seveni kadar, sevmeyeni olan hatta nefret edilen biri. Sevginin nefrete dönüştüğü olay ise 1998 Dünya Şampiyonası’nda oldu. Çeyrek finalde Arjantin kaptanı Simeone’ye yaptığı sert ve gereksiz faulle kırmızı kart gören Beckham’a İngilizler “şampiyonaya veda etmelerini sağlayan oyuncu” gözüyle baktılar.

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