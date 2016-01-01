İYİ Kİ DOĞDUN JUSTIN BIEBER!

Müşra Demir - MAR 01, 2018 PERşEMBE

 

 


İYİ Kİ DOĞDUN JUSTIN BIEBER

Hayatımıza Baby adlı parçasıyla giren, o günden bu yana kameraların önünde büyüyen Justin Bieber -biliyoruz inanması zor ama- bugün 24 yaşına giriyor! 2016’da İstanbul’da konser vereceği konuşulan ve son zamanlarda Skrillex ve Diplo gibi isimlerle yaptığı ortak çalışmalarla müzikteki başarısını sürdüren taze Calvin Klein modelinin geçmişten günümüze değişimi:

İYİ Kİ DOĞDUN JUSTIN BIEBER! (1)

Justin Bieber, 2010 yılında 52. Grammy Ödülleri’nde.

İYİ Kİ DOĞDUN JUSTIN BIEBER! (16)

Mart 2010’da Kids’ Choice Awards’ta. Bieber o dönemde sıkça büyük güneş gözlükleri kullanıyordu.

İYİ Kİ DOĞDUN JUSTIN BIEBER! (15)

2010 Juno Awards’da. Justin Bieber en sevdiği renk olan moru sık sık kullanmaktan çekinmiyor.

İYİ Kİ DOĞDUN JUSTIN BIEBER! (14)

MuchMusic Video Awards , Haziran 2010. Bieber halen blazer ceketlerini kollarını kıvırarak kullanmayı seviyor.

İYİ Kİ DOĞDUN JUSTIN BIEBER! (13)

2011 yılındaki Altın Küre kırmızı halısında. Bieber’ı ilk kez smokinle görsek de, sneaker ayakkabılarından vazgeçemiyor gibi gözüküyor.

NEW YORK, NY - FEBRUARY 02: Justin Bieber attends the "Justin Bieber: Never Say Never" New York premiere at Regal E-Walk 13 on February 2, 2011 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/WireImage)

2011 yılında kendi hayatını anlatan belgesel Never Say Never’ ın New York prömiyerinde. Bieber, kötü çocuk imajının sinyallerini vermeye başlamış.

Singer Justin Bieber arrives at The 53rd Annual GRAMMY Awards held at Staples Center on February 13, 2011 in Los Angeles, California.

2011 yılı Grammy Ödülleri’nde baştan aşağıya beyazlar içerisinde.

İYİ Kİ DOĞDUN JUSTIN BIEBER! (11)

2011 yılının MTV Müzik Ödülleri’nde kendisiyle özdeşleşen gözlükleriyle.

İYİ Kİ DOĞDUN JUSTIN BIEBER! (10)

2011 yılının Amerikan Müzik Ödülleri’nde alıştığımızın dışında olgun bir görünümde.

İYİ Kİ DOĞDUN JUSTIN BIEBER! (9)

2012 yılının Ocak ayında NRJ Müzik Ödülleri’nde, stilini değiştirmesinin sinyallerini vermeye başlamış.

İYİ Kİ DOĞDUN JUSTIN BIEBER! (8)

Mart 2015’te artık sadece stilinde değil, The Comedy Central Roast of Justin Bieber’a katılarak kendisiyle de dalga geçebilecek kadar büyüdüğünü gösteriyor.

İYİ Kİ DOĞDUN JUSTIN BIEBER! (7)

Mart 2015′te Calvin Klein Jeans Music Event’ta. Aynı zamanda artık bir CK modeli olmasını kutluyor.

İYİ Kİ DOĞDUN JUSTIN BIEBER! (6)

2015 MTV Müzik Ödülleri‘nde Saint Laurent botları, ceketi ve jean pantolonuyla yarattığı rock görünümle herkesi şaşırttı.

51845802 Justin Bieber performs on NBC's 'Today' at Rockefeller Plaza on September 10, 2015 in New York City. FameFlynet, Inc - Beverly Hills, CA, USA - +1 (818) 307-4813

Eylül 2015’te platin saçlarıyla uzun süre konuşuldu.

İYİ Kİ DOĞDUN JUSTIN BIEBER! (5)

Ekim 2015 MTV EMA’da baştan aşağı kırmızılarla.

İYİ Kİ DOĞDUN JUSTIN BIEBER! (4)

İlk kampanyasının yarattığı tartışmalara rağmen, 2016 yılında tekrar Calvin Klein modeli olarak kameraların karşısına geçti.

İYİ Kİ DOĞDUN JUSTIN BIEBER! (2)

Uzun süredir Hailey Baldwin ile birlikte olduğu konuşuluyor.

İYİ Kİ DOĞDUN JUSTIN BIEBER! (20)

2016 Grammy Ödülleri’ne erkek kardeşiyle katıldı.

İYİ Kİ DOĞDUN JUSTIN BIEBER! (21)

Justin Bieber’ı Instagram’da 60 milyonun üzerinde hayranı takip ediyor.

İYİ Kİ DOĞDUN JUSTIN BIEBER! (17)

 

Müşra Demir

 

 