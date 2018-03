İYİ Kİ DOĞDUN JUSTIN BIEBER!

Hayatımıza Baby adlı parçasıyla giren, o günden bu yana kameraların önünde büyüyen Justin Bieber -biliyoruz inanması zor ama- bugün 24 yaşına giriyor! 2016’da İstanbul’da konser vereceği konuşulan ve son zamanlarda Skrillex ve Diplo gibi isimlerle yaptığı ortak çalışmalarla müzikteki başarısını sürdüren taze Calvin Klein modelinin geçmişten günümüze değişimi:

Justin Bieber, 2010 yılında 52. Grammy Ödülleri’nde.

Mart 2010’da Kids’ Choice Awards’ta. Bieber o dönemde sıkça büyük güneş gözlükleri kullanıyordu.

2010 Juno Awards’da. Justin Bieber en sevdiği renk olan moru sık sık kullanmaktan çekinmiyor.

MuchMusic Video Awards , Haziran 2010. Bieber halen blazer ceketlerini kollarını kıvırarak kullanmayı seviyor.

2011 yılındaki Altın Küre kırmızı halısında. Bieber’ı ilk kez smokinle görsek de, sneaker ayakkabılarından vazgeçemiyor gibi gözüküyor.

2011 yılında kendi hayatını anlatan belgesel Never Say Never’ ın New York prömiyerinde. Bieber, kötü çocuk imajının sinyallerini vermeye başlamış.

2011 yılı Grammy Ödülleri’nde baştan aşağıya beyazlar içerisinde.

2011 yılının MTV Müzik Ödülleri’nde kendisiyle özdeşleşen gözlükleriyle.

2011 yılının Amerikan Müzik Ödülleri’nde alıştığımızın dışında olgun bir görünümde.

2012 yılının Ocak ayında NRJ Müzik Ödülleri’nde, stilini değiştirmesinin sinyallerini vermeye başlamış.

Mart 2015’te artık sadece stilinde değil, The Comedy Central Roast of Justin Bieber’a katılarak kendisiyle de dalga geçebilecek kadar büyüdüğünü gösteriyor.

Mart 2015′te Calvin Klein Jeans Music Event’ta. Aynı zamanda artık bir CK modeli olmasını kutluyor.

2015 MTV Müzik Ödülleri‘nde Saint Laurent botları, ceketi ve jean pantolonuyla yarattığı rock görünümle herkesi şaşırttı.

Eylül 2015’te platin saçlarıyla uzun süre konuşuldu.

Ekim 2015 MTV EMA’da baştan aşağı kırmızılarla.

İlk kampanyasının yarattığı tartışmalara rağmen, 2016 yılında tekrar Calvin Klein modeli olarak kameraların karşısına geçti.

Uzun süredir Hailey Baldwin ile birlikte olduğu konuşuluyor.

2016 Grammy Ödülleri’ne erkek kardeşiyle katıldı.

Justin Bieber’ı Instagram’da 60 milyonun üzerinde hayranı takip ediyor.