İyi ki doğdun Kate Middleton!

Bugün 37. yaşını kutlayan Cambridge Düşesi Kate Middleton‘ın şerefine; en iyi 10 görünümünü listeledik!

Nişan Duyurusu

Lacivert Issa elbisesinin nişan yüzüğü ile olan uyumunu kim unutabilir!

Marchesa’lar içinde

Şarap kırmızısı Marchesa elbisesi ve Gianvito Rossi ayakkabıları ile kusursuz görünüyor!

St. Patrick’s Day 2012

Emilia Wickstead ceketi, kahverengi pump ayakkabıları ve şapkası ile baştan aşağıya kusursuz!

Malezya Ziyareti

Prens William ile yaptığı Malezya ziyaretindeki zarif görünümü ile adını ikonik anlar arasına yazdırdı.

İki parça

Kate’in giydiği en harika ve modern görünümlerden biri bu olabilir! Alice Temperley’nin iki parça takımı, siyah bantlı topuklu ayakkabıları ve sallantılı küpeleriyle harika görünüyor.



Garden Party

Bir kez daha Emilia Wickstead içinde gördüğümüz Middleton, kusursuz bir bahar görünümü sunmuştu.

Kırmızlar içinde

Kanada’da giydiği bu Alexander McQueen elbise ve Miu Miu clutch’ı en cesur seçimlerinden biriydi.

Casual anlar

Zara blazer, H&M bluz, siyah skinny jean ve J.Crew ayakkabıları il casual görünümün de hakkını verebileceğini ve uygun fiyatlı ürünlerle tasarımcı parçalarını kusursuz şekilde kullanabileceğini kanıtladı.

Dantel

Kraliçenin 90. yaş günü için seçtiği bu Catherine Walker elbise ve Gianvito Rossi ayakkabılar kesinlikle favorilerimiz arasında.

Düğün Günü

Sarah Burton imzasını taşıyan bu Alexander McQueen gelinliği kim unutabilir! Tarihe geçen bu an, hala en ilham verici düğün anlarından biri.