İyi Ki Doğdun Katy Perry!

Abartılı kırmızı halı kıyafetleriyle tüm ilgiyi üzerine toplamasına bayıldığımız Katy Perry bugün 34 yaşına giriyor!

1984 doğumlu şarkıcının yeni yaşını kutlarken ne giyeceğini görmek ve sevgili Orlando Bloom‘un ona ne hediye aldığını öğrenmek için sabırsızlanıyoruz! İşte geçmişten günümüze kareleri ve hakkında bilinmeyenleriyle Katy Perry!

25 Ekim 1984 doğumlu Katy Perry, bir Akrep burcu kadını!

Onu rengarenk saçlarla ama daha çok da kuzguni saç renkleriyle görsek de, doğal saç renginin sincap kahverengisi olduğunu söylüyor.

Katy Perry’nin unutulmaz saç renklerine göz atmak için sizi böyle alalım.

14 yaşındayken, araba kazası geçirmiş ve kırık camdan dışarı çıkmış.

Şimdiye dek herhangi bir plastik cerrahi operasyonu geçirmedi.

Kendisi hakkında oldukça dürüst. “Ben çok Obsesif Kompülsif Bozukluğu olan (bir çeşit takıntı hastalığı) biriyim. OCD’nin bile neden CDO olarak alfabetik sıra ile yazılmadığına takıyorum.!”

En sevdiği marka Chanel.

Uzaylılara inanıyor.

Bir şeyler biriktirmekten hoşlanan Perry “Hayatımda ki herkese benim bir istifçi olduğumu düşünüyor ama bana sorarsanız, ben bir koleksiyoncuyum!” diyor.

Yanar döner olan her şeyi seviyor.

En çok ilham aldığı yer hakkında: “Şarkılarımın yarısından fazlasını Santa Barbara, San Ysidro Ranch’de yaptım. Gezegendeki en iyi otel.”

Dünyayı bir oyuncak ayı ile geziyor.

13 yaşındayken bir çengelli iğne ile kendi burnunu delmiş.

Dişlerini günde 6 kez fırçalıyor.

Transandantal Meditasyon yapıyor.

Kötü bir gün geçirdiği zaman hayranlarının tweetlerini okuyup daha iyi hissediyor.