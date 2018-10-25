İyi Ki Doğdun Katy Perry!

 

Toplam
2
Paylaşım
Like 2
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Abartılı kırmızı halı kıyafetleriyle tüm ilgiyi üzerine toplamasına bayıldığımız Katy Perry bugün 34 yaşına giriyor!

1984 doğumlu şarkıcının yeni yaşını kutlarken ne giyeceğini görmek ve sevgili Orlando Bloom‘un ona ne hediye aldığını öğrenmek için sabırsızlanıyoruz! İşte geçmişten günümüze kareleri ve hakkında bilinmeyenleriyle Katy Perry!

 

25 Ekim 1984 doğumlu Katy Perry, bir Akrep burcu kadını!

İYİ Kİ DOĞDUN KATY PERRY! (2)

 

Onu rengarenk saçlarla ama daha çok da kuzguni saç renkleriyle görsek de, doğal saç renginin sincap kahverengisi olduğunu söylüyor.

İYİ Kİ DOĞDUN KATY PERRY! (4)

Katy Perry’nin unutulmaz saç renklerine göz atmak için sizi böyle alalım.

İYİ Kİ DOĞDUN KATY PERRY! (6)

14 yaşındayken, araba kazası geçirmiş ve kırık camdan dışarı çıkmış.

Şimdiye dek herhangi bir plastik cerrahi operasyonu geçirmedi.

İYİ Kİ DOĞDUN KATY PERRY! (3)

Kendisi hakkında oldukça dürüst. “Ben çok Obsesif Kompülsif Bozukluğu olan (bir çeşit takıntı hastalığı) biriyim. OCD’nin bile neden CDO olarak alfabetik sıra ile yazılmadığına takıyorum.!”

İYİ Kİ DOĞDUN KATY PERRY! (4)

En sevdiği marka Chanel.

Uzaylılara inanıyor.

İYİ Kİ DOĞDUN KATY PERRY! (2)

Bir şeyler biriktirmekten hoşlanan Perry “Hayatımda ki herkese benim bir istifçi olduğumu düşünüyor ama bana sorarsanız, ben bir koleksiyoncuyum!” diyor.

İYİ Kİ DOĞDUN KATY PERRY! (3)

Yanar döner olan her şeyi seviyor.

a

En çok ilham aldığı yer hakkında: “Şarkılarımın yarısından fazlasını Santa Barbara, San Ysidro Ranch’de yaptım. Gezegendeki en iyi otel.”

İYİ Kİ DOĞDUN KATY PERRY! (1)

Dünyayı bir oyuncak ayı ile geziyor.

13 yaşındayken bir çengelli iğne ile kendi burnunu delmiş.

İYİ Kİ DOĞDUN KATY PERRY! (7)

Dişlerini günde 6 kez fırçalıyor.

Transandantal Meditasyon yapıyor.

İYİ Kİ DOĞDUN KATY PERRY! (9)

Kötü bir gün geçirdiği zaman hayranlarının tweetlerini okuyup daha iyi hissediyor.

attends the "China: Through The Looking Glass" Costume Institute Benefit Gala at the Metropolitan Museum of Art on May 4, 2015 in New York City.

Toplam
2
Paylaşım
Like 2
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş
Benzer Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Dün gece gerçekleşen yüksek enerjili MOSCHINO [tv] H&M defilesinin yıldızlarla dolu podyumu ve kalbimizi çalan görünümleri. ⚡️⚡️ Koleksiyon 8 Kasım’dan itibaren seçili mağazalarda. Defileye dair tüm detaylar ise marieclaire.com.tr’de. #HMOSCHINO #marieclairetr #moschino #hm #naomicampbell #gigihadid #bellahadid #jeremyscott
    4
  • Gigi Hadid’in bu güçlü görünümüne eşlik eden eğlenceli tasarıma sahip çantası; şimdiden alışveriş listemizde kendisine yer buldu.🌟 #gigihadid #thursdays #ootd #hadidsisters #marieclairetr
    1
  • Cindy Crawford, Nicole Kidman, Alessandra Ambrosio ve Liu Shishi, yeni OMEGA Constellation “Manhattan” modelinin lansmanı için Şangay’da gecenin onur konukları olarak bir araya geldi. ♥️ #marieclairetr #cindycrawford #nicolekidman #alessandraambrosio #liushishi #OMEGAConstellation @omega
    8
  • Buckingham Sarayı’nda Hollanda Kralı için düzenlenen davette; Kate Middleton’ın büyüleyici görünümü geceye damgasını vurdu. Cambridge Düşesi Middleton, Alexander McQueen imzalı bir elbise tercih ederken; tacı ise Prenses Diana’nın da bir zamanlar taktığı, kraliyet ailesine ait 1913 yapımı Lover’s Knot Tiara.👑 #katemiddleton #royalfamily #kensingtonpalace #ladydiana #ladydi #marieclairetr
    13
  • Nice yaşlara Emilia Clarke! 🎈 Game of Thrones’un yıldızı Clarke; bugün 32. yaş gününü kutluyor! #emiliaclarke #got #daenerystargaryen #gameofthrones #marieclairetr
    3
  • İyi ki doğdun Ryan Reynolds!🎂 Deadpool rolünde izlemeye bayıldığımız Reynolds; bugün 42. yaş gününü kutluyor.🎉🎊 #ryanreynolds #deadpool #hbd #mcu #marieclairetr
    9
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için