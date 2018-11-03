Kendall Jenner artık 22 yaşında! İyi ki doğdun Kendall Jenner! Kardashian ailesinin bir üyesi olmaktan daha fazlası olduğunu kanıtlayan Kendall Jenner; doğum günü şerefine hakkında bilinmeyenleriyle…

3 Kasım 1995 doğumlu Kendall Jenner, bir Akrep burcu kadını. Geçtiğimiz yılKendall, aşağıdaki ışıltılı elbiseyi tercih etti doğum günü partisinde.

Bu yıl ise rahat görünümünü Swarowski kaplı Saint Laurent botlarıyla tamamladı.

Kendall Jenner’ın tam adı; Kendall Nicole Jenner. “Nicole” ismi ailenin öldürülmeden önceki yakın dostu Nicole Brown Simpson’dan geliyor. (Nicole Brown Simpson, O.J. Simpson tarafından öldürülmüştü.)

Favori rengi mor.

Kardeşlerine oranla en sakin ve soğukkanlı olanın kendisi olduğunu söylüyor.

Doğal güzelliği her zaman tercih ettiğini söyleyen Jenner, ekliyor : “Nadiren makyaj yapıyorum ama her daim güneş koruması kullanıyorum.”

Kendi adına çıkardığı aplikasyonda diyet sırlarını paylaşan ünlü model, “Dürüst olmak gerekirse, tembel olabilirdim, spor yapmayabilirdim ve halen aynı görünebilirdim – ama ben bu değilim. Her zaman çok aktif bir insan oldum. Daha iyi hissetmek için spor yapmayı seviyorum.” Daha fazlası için: KENDALL JENNER: SAĞLIKSIZ OLAN HER ŞEYİ SEVİYORUM

Kişisel güzellik stiliyle alakalı olarak göz makyajına mı yoksa dudaklara mı daha çok önem verdiği sorulduğunda tam bir “dudak kızı” olduğunun altını çiziyor Kendall Jenner. “Bana dudak mı yoksa göz makyajı kızı mı olduğumu sorarsanız kesinlikle dudak derim. Ama göz makyajıyla oynamak da her zaman eğlenceli olmuştur. Tabii göz makyajı demişken, ağır siyah göz makyajlarından hoşlanmıyorum. Kırmızı dışında makyajda diğer renklerle pek ilgilenmiyorum. Kısaca kırmızının ilerisine gidebileceğimi düşünmüyorum.” Daha fazlası için: KENDALL JENNER’IN 5 GÜZELLİK SIRRI

Kendall Jenner da spor yaparken müzik dinlemeyi sevenlerden. Tahmin edebileceğiniz gibi R&B ve rap hitleriyle bezeli Spotify listesinde Drake‘ten Kendrick Lamar‘a, Jamie xx‘den Ashanti‘ye pek çok popüler isme rastlamak mümkün. Kendall Jenner’ın playlist’i için: KENDALL JENNER’IN SPOR SALONU PLAYLIST’İ VE DAHA FAZLASI

Beslenmesine dikkat etse de Jenner’ın da zaafları var. “Makarnayı çoooooooook seviyorum ama aslında beni kesinlikle yorgun hissettiriyor. Genelde güne yumurta, avokado ve yulaf ezmesi ile başlıyorum. Daha iyi beslendiğim zaman daha iyi hissediyorum!”

Spor konusunda oldukça disiplinli olan Kendall Jenner: “New York’ta olduğum zamanlarda, Gotham Gym’de boks yapıyorum. (Gigi Hadid’in de gitttiği, New York’taki ünlü bir boks salonu). Çok yorgun olsam da kendimi gitmek için zorluyorum. Paris ya da Londra’da olduğum zamanlarda ise otelin spor salonunu kullanıyorum. Seyahat sırasında da tembel olabilirim ancak istediğimin ne olduğunu biliyorum ve çalışmaya devam ediyorum.” Daha fazlası için: KENDALL JENNER: SAĞLIKSIZ OLAN HER ŞEYİ SEVİYORUM