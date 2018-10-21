İyi Ki Doğdun Kim Kardashian!

 

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Ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian, bugün 38 yaşına basıyor! İyi ki doğdun Kim Kardashian!

İşte doğum günü şerefine, Kim Kardashian’ın 10 sene içinde yaşadığı değişim:

Fotoğraflar: Pinterest

İYİ Kİ DOĞDUN KIM KARDASHIAN! (3)

Kim Kardashian, Balmain defilesinde.

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 29: Kim Kardashian West and Kanye West arrive to attend the 'Off White' fashion show as part of the Paris Fashion Week on September 29, 2016 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/GC Images)

Eşi Kanye West, kendisine giyim konusunda sık sık fikir veriyor. Çift Taylor Swift ile olan kavgalarıyla da bu yıl gündemdeydi.

 

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Kardashian bir aralar lateks elbiseleri sıklıkla kullanıyordu. İşte ünlü yıldızın şok eden elbiseleri.

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2 kez anne olan Kardashian, 4 ayda 15 kilodan fazla verdi. Diyetinin ayrıntılarını burada bulabilirsiniz.

 

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10 Mart 2015

Platin saçlarıyla çok konuşulmuştu.

01

2005

Kardashian, geçirdiği estetiklerden önce.

02

2006

Kardashian, 2000’li yılların başlarında gösterişli saç modellerini tercih ediyordu.

03

2006

Ünlü yıldızın makyaj stili de abartılıydı.

04

2007

Tarzı şimdikinden ne kadar farklı değil mi?

05

2007

Özellikle altın tonlarını kullanıyordu.

06

2008

Kardashian, global şöhretinin ilk dönemlerinde.

 

12

2009

 Kardashian, bir dönem sarışınlığı da denemişti.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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