Ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian, bugün 38 yaşına basıyor! İyi ki doğdun Kim Kardashian!

İşte doğum günü şerefine, Kim Kardashian’ın 10 sene içinde yaşadığı değişim:

Fotoğraflar: Pinterest

Kim Kardashian, Balmain defilesinde.

Kardashian bir aralar lateks elbiseleri sıklıkla kullanıyordu. İşte ünlü yıldızın şok eden elbiseleri.

2 kez anne olan Kardashian, 4 ayda 15 kilodan fazla verdi. Diyetinin ayrıntılarını burada bulabilirsiniz.

10 Mart 2015

Platin saçlarıyla çok konuşulmuştu.

2005

Kardashian, geçirdiği estetiklerden önce.

2006

Kardashian, 2000’li yılların başlarında gösterişli saç modellerini tercih ediyordu.

2006

Ünlü yıldızın makyaj stili de abartılıydı.

2007

Tarzı şimdikinden ne kadar farklı değil mi?

2007

Özellikle altın tonlarını kullanıyordu.

2008

Kardashian, global şöhretinin ilk dönemlerinde.

2009



Kardashian, bir dönem sarışınlığı da denemişti.