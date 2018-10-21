Ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian, bugün 38 yaşına basıyor! İyi ki doğdun Kim Kardashian!
İşte doğum günü şerefine, Kim Kardashian’ın 10 sene içinde yaşadığı değişim:
Fotoğraflar: Pinterest
Kim Kardashian, Balmain defilesinde.
Kardashian bir aralar lateks elbiseleri sıklıkla kullanıyordu. İşte ünlü yıldızın şok eden elbiseleri.
2 kez anne olan Kardashian, 4 ayda 15 kilodan fazla verdi. Diyetinin ayrıntılarını burada bulabilirsiniz.
10 Mart 2015
Platin saçlarıyla çok konuşulmuştu.
2005
Kardashian, geçirdiği estetiklerden önce.
2006
Kardashian, 2000’li yılların başlarında gösterişli saç modellerini tercih ediyordu.
2006
Ünlü yıldızın makyaj stili de abartılıydı.
2007
Tarzı şimdikinden ne kadar farklı değil mi?
2007
Özellikle altın tonlarını kullanıyordu.
2008
Kardashian, global şöhretinin ilk dönemlerinde.
2009
Kardashian, bir dönem sarışınlığı da denemişti.