İyi ki doğdun Nicole Kidman!

Güzelliği ile zamana meydan okuyan yıldız oyuncu; bugün 51. yaş gününü kutluyor.

Doğum günü şerefine Kidman’ın ikonik kırmızı halı görünümlerini mercek altına aldık.

The Paperboy filminin prömiyerinde Kidman’ın vintage Cartier mücevherler ile süslenen bu Lanvin elbisesi onu bir tanrıça gibi göstermişti.

“Bu Dior Haute Couture elbise tek kelimeyle bir sanat eseri ve şu an evimde kızlarım için özel kağıtlara sarılı şekilde duruyor.” diyen Kidman ekliyor “Madonna Oscar partisinde bu elbiseyi görüp bana ‘Vay canına, bu partideki en iyi elbise!’ demişti.

Tom Ford tasarımı bu elbise ile Moulin Rouge tarzını kırmızı halıda da sürdürüyordu.

“Karl (Lagerfeld) bu özel Chanel haute Couture elbiseyi benim için tasarlamıştı. Hala bu elbiseyi saklıyorum. Bazen gözüme çarptığında ne kadar şanslı bir insan olduğumu anlıyorum. Aynı zamanda bu beni üzüyor çünkü zaman çok hızlı geçiyor.

Nicole Kidman dendiğinde aklımıza ilk gelen görünümlerden biri olan bu tasarım; ikonik anlardan biri.

“Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology” temalı gala için bu büyüleyici elbiseyi tercih etmişti.