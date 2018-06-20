İyi ki doğdun Nicole Kidman!
Güzelliği ile zamana meydan okuyan yıldız oyuncu; bugün 51. yaş gününü kutluyor.
Doğum günü şerefine Kidman’ın ikonik kırmızı halı görünümlerini mercek altına aldık.
Dior Haute Couture / Oscar Ödül Töreni (1997)
YSL / Cannes Film Festivali (2001)
Tom Ford tasarımı bu elbise ile Moulin Rouge tarzını kırmızı halıda da sürdürüyordu.
Chanel Haute Couture / Oscar Ödül Töreni (2002)
“Karl (Lagerfeld) bu özel Chanel haute Couture elbiseyi benim için tasarlamıştı. Hala bu elbiseyi saklıyorum. Bazen gözüme çarptığında ne kadar şanslı bir insan olduğumu anlıyorum. Aynı zamanda bu beni üzüyor çünkü zaman çok hızlı geçiyor.
Balenciaga by Nicolas Ghesquière / Oscar Ödül Töreni (2007)
Nicole Kidman dendiğinde aklımıza ilk gelen görünümlerden biri olan bu tasarım; ikonik anlardan biri.
Alexander McQueen / Met Gala (2016)
Gucci / Cannes Film Festivali (2017)
Zamana meydan okuyan yıldız; her zamanki gibi büyüleyiciydi.