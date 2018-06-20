İyi Ki Doğdun Nicole Kidman!

CANNES, FRANCE – MAY 24: Actress Nicole Kidman attends “The Beguiled” photocall during the 70th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 24, 2017 in Cannes, France. (Photo by Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images)

İyi ki doğdun Nicole Kidman!

Güzelliği ile zamana meydan okuyan yıldız oyuncu; bugün 51. yaş gününü kutluyor.

Doğum günü şerefine Kidman’ın ikonik kırmızı halı görünümlerini mercek altına aldık.

Dior Haute Couture / Oscar Ödül Töreni (1997)

“Bu Dior Haute Couture elbise tek kelimeyle bir sanat eseri ve şu an evimde kızlarım için özel kağıtlara sarılı şekilde duruyor.” diyen Kidman ekliyor “Madonna Oscar partisinde bu elbiseyi görüp bana ‘Vay canına, bu partideki en iyi elbise!’ demişti.

Dior Haute Couture / Oscar Ödül Töreni (2011)

O yıl Rabbit Hole filmi ile ödüle aday gösterilen Kidman; 150 karatlık elmas Fred Leighton elbisesi ve Dior Houte Couture elbisesiyle tüm gece ışıldamıştı.

Lanvin / Cannes Film Festivali (2012)

The Paperboy filminin prömiyerinde Kidman’ın vintage Cartier mücevherler ile süslenen bu Lanvin elbisesi onu bir tanrıça gibi göstermişti.

YSL / Cannes Film Festivali (2001)

Tom Ford tasarımı bu elbise ile Moulin Rouge tarzını kırmızı halıda da sürdürüyordu.

Chanel Haute Couture / Oscar Ödül Töreni (2002)

“Karl (Lagerfeld) bu özel Chanel haute Couture elbiseyi benim için tasarlamıştı. Hala bu elbiseyi saklıyorum. Bazen gözüme çarptığında ne kadar şanslı bir insan olduğumu anlıyorum. Aynı zamanda bu beni üzüyor çünkü zaman çok hızlı geçiyor.

Balenciaga by Nicolas Ghesquière / Oscar Ödül Töreni (2007)

Nicole Kidman dendiğinde aklımıza ilk gelen görünümlerden biri olan bu tasarım; ikonik anlardan biri.

Alexander McQueen / Met Gala (2016)

“Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology” temalı gala için bu büyüleyici elbiseyi tercih etmişti.

Gucci / Cannes Film Festivali (2017)

Zamana meydan okuyan yıldız; her zamanki gibi büyüleyiciydi.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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