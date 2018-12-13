İyi ki doğdun Taylor Swift! Ünlü şarkıcı bugün 29 yaşına giriyor.

Taylor Swift, Reputation albümü ile uzun süren sessizliğini bozdu. Pek çok ödülü kucaklayacağına kesin gözüyle bakılan Reputation albümüyle birlikte stil değişikliğine de giden genç yıldız; bu kez hiç olmadığı kadar vamp bir tarza büründü.

Günümüzün en güçlü pop yıldızlarından birine dönüşen Taylor Swift, genç bir Country yıldızlığından bugünlere geldiği süreçte pek çok kez değişti. İşte şok eden değişimiyle geçmişten günümüze Taylor Swift:

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