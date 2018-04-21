JAPON KADINLARIN OLMAZSA OLMAZ GÜZELLİK RUTİNLERİ





Kore güzellik bakım sırlarının peşinden yeteri kadar gittiysek Japon kadınlarının güzellik sırlarını radara almanın vakti gelmiştir.

Kore ve Japon güzellik sırları arasında da önemli farklar olduğunu hatırlatalım. Kore güzelliği son derece yenilikçiyken, ” Japon güzelliğin ise daha otantik bir duruşu var.

Japon güzellik sektöründe, yüksek kaliteli ürünlerin arkasında önemli araştırmaların yattığı bilinen gerçeklerden.

Japon güzellik ürünleri, Kore ürünleri kadar keskin olmamakla birlikte ve daha fazla da bileşen içermemekte. Daha kullanıcı dostu ve tahrişe neden olma olasılığının daha az olan olduğu söylenebilir.

Peki, tüm bu bilgiler ışığında Japon kadınların güzellik rutinlerine göz atmaya ne dersiniz?

Sabahları, Japonya’da beş aşamalı bir rutin uygulanırken, akşam saatlerinde de altı adım uygulanmakta.

Sabah

Standart bir sabah rutini; yüz yıkama, losyon, serum, nemlendirici ve güneş kremi sürme.

Akşam

Tipik bir Japon kadını için akşam rutini şöyle; makyaj temizleme, yüz yıkama, losyon, serum, emülsiyon, nemlendirici sürme.



