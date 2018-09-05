Japonlardan Öğrendiğimiz 5 Güzellik Sırrı

Sadece Kore değil son zamanlarda Japon güzellik trendlerinin de izindeyiz!

J-Beauty denen Japon güzellik trendlerinin de yükseliş etkisiyle birlikte; Japonlardan öğrendiğimiz 5 güzellik sırrı: 

Güneş Koruması Tüm Yıl Gerekli

Tıpkı su içmek gibi; cilt için önemli olduğunu bilsek de pek çoğumuz için sıklıkla atlanan bir madde. Japonya’da ise 12 ay boyunca kusursuz ciltlerinin bir koruyucusu olarak aktif şekilde uyulan bir kural.

Güneş koruma kremleri dışında kendilerini her türlü aksesuar ile yıl boyu zararlı UV ışınlarından koruyorlar.

Cildin Süper Yiyeceği: Somon

Japonların sağlıklı beslenme rutinleri artık tüm dünyada bir marka haline gelmiş durumda. Bunun cilde yansıması ise, diyetlerinde sıklıkla sebze ve balık tüketmeleri ile alakalı. Peki en cilt dostu olan besin hangisi mi? Tabii ki somon!

Yapılan araştırmalar tarafından cilt için çok sağlıklı olduğu kanıtlanan somon; cildinizin daha genç görünmesini sağlayan Koenzim Q10 ve yağlar açısından da zengin. Haftada 1 kez tüketmeye çalışın.

Yeşil Çay Işıltınızı Yükseltecek

Japonya’da yeşil çayın olmadığı bir yer bulmanız imkansız.

Cilt bakımı için faydaları kanıtlanmış olan yeşil çay; içeriğindeki antioksidanlar ile cildi inflamasyona karşı korumakla kalmıyor, polifenoller ile de güneş hasarına karşı önlem sağlıyor. Starbucks’taki buzlu latte seçiminizi şimdiden buzlu yeşil çay ile değiştirmekte yarar var!

Nail Art Kendinizi İfade Etmenin En İyi Yoludur

Japonya’da her kadının ortak aksesuarı olarak nitelendirilebilecek nail artlar; 3D formatlarına kadar pek çok farklı şekilde karşımıza çıkıyor.

Makyaj Doğal Güzelliğinizi Ortaya Çıkarmak İçin Yapılmalı

J-Beauty ürünlerinin tümünün hafif yapıda ürünler olduğunu söylesek yanılmayız diye düşünüyoruz.

J-Beauty trendinin renkli kozmetik yerine daha çok cilt bakımına yönelik olmasının sebeplerinden biri olarak da bu gösterilebilir.

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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