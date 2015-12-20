JEAN-PAUL GOUDE’DAN LACOSTE LOGOSUNA YENİ YORUM



Jean-Paul Goude Sizi Sıra Dışı Bir Lacoste Deneyimine Davet Ediyor!

Ünlü Fransız grafik sanatçısı Jean-Paul Goude’un yorumuyla ikonik Lacoste logosu yeniden tasarlandı. Timsah hiç olmadığı kadar özgür ve gösterişli bir forma kavuşurken, zamansız parçalarda vücut buldu.

“Holiday Collection” adı altında karşımıza çıkan “Limited Edition” tasarımlar ne sıradan ne de klasik. Üstelik 7/24 kullanım imkanı sunuyor.

Kadın ve erkek için yumuşak pamuktan üretilen; Kırmızı, lacivert, beyaz ve yeşil renkli pololar ile Lacoste’un favori Chantaco çantalarının üzerine el işçiliğiyle yapılan baskıların hayal gücünüzü zorlamasına hazır olun.

Yeni yıl öncesi akılda kalıcı bir hediye vermek isteyenler seçili Lacoste mağazalarını ve shop.lacoste.com.tr adresini ziyaret etmeyi unutmayın.



