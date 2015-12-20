JEAN-PAUL GOUDE’DAN LACOSTE LOGOSUNA YENİ YORUM

Nurdan Gündoğdu - ARA 23, 2016 CUMA


Jean-Paul Goude Sizi Sıra Dışı Bir Lacoste Deneyimine Davet Ediyor!

Ünlü Fransız grafik sanatçısı Jean-Paul Goude’un yorumuyla ikonik  Lacoste logosu yeniden tasarlandı. Timsah hiç olmadığı kadar özgür ve gösterişli bir forma kavuşurken,  zamansız parçalarda vücut buldu.

JEAN-PAUL GOUDE'DAN LACOSTE LOGOSUNA YENİ YORUM b

“Holiday Collection” adı altında karşımıza çıkan “Limited Edition” tasarımlar ne sıradan ne de klasik. Üstelik 7/24 kullanım imkanı sunuyor.

Kadın ve erkek için yumuşak pamuktan üretilen; Kırmızı, lacivert, beyaz ve yeşil renkli pololar ile Lacoste’un favori Chantaco çantalarının üzerine el işçiliğiyle yapılan baskıların hayal gücünüzü zorlamasına hazır olun.

 

JEAN-PAUL GOUDE'DAN LACOSTE LOGOSUNA YENİ YORUM f

Yeni yıl öncesi akılda kalıcı bir hediye vermek isteyenler seçili Lacoste mağazalarını ve shop.lacoste.com.tr adresini ziyaret etmeyi unutmayın.

 

Nurdan Gündoğdu

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