JENNIFER ANISTON VE JUSTIN THEROUX BOŞANIYOR!





Hollywood’un gözde çiftlerinden biri daha ayrılık haberiyle kalbimizi kırdı. Jennifer Aniston ve Justin Theroux boşanacaklarını açıkladı!

Çift; bu kararı sevgi ve saygı çerçevesinde; geçtiğimiz yılın sonlarında aldıklarını hayranlarına duyurdu.

UPDATE: #JenniferAniston and #JustinTheroux say their split was “mutual and lovingly made at the end of last year.” The two wed in August of 2015. https://t.co/fnZw96FsNV — AP Entertainment (@APEntertainment) 15 Şubat 2018

Uzun süredir birbirlerinden ayrı zaman geçiren çifte yakın kaynaklar; ” Justin genelde kendi başına New York’ta vakit geçiriyor. O New York’tayken de Jennifer Los Angeles’ta kendi hayatını yaşıyor. Justin Los Angeles’a geldiği zaman ikisi de birlikte vakit geçirmek için çok özen gösterse de bu yeterli gelmiyor” açıklamasını yaptı.

Mayıs 2011’de çıkmaya başlayan,2012’de nişanlanan ve 3 yıl sonra da evlenen çiftten Aniston; daha önce verdiği bir röportajda “Evlilik hayatı oldukça normal, eğlenceli; çok da farklı değil. Zaten uzun süredir evli gibi hissediyorduk” demişti.

