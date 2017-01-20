JENNIFER LAWRENCE MOTHER FİLMİNİN GALASINDA BÜYÜLEDİ





Yeni sezonun merakla beklenen filmleri arasında gösterilen Mother‘ın Londra prömiyeri geçtiğimiz gece düzenlendi. Gecenin en çok dikkat çeken ismi ise tabii ki başrol oyuncusu Jennifer Lawrence oldu. Işıltılı Atelier Versace elbisesiyle çok konuşulan Jennifer Lawrence, kuşkusuz bu görünümüyle en iyi kırmızı halı anlarına adını yazdırdı!

Atelier Versace imzalı elbisesini kahverengi smokey makyaj ve nude dudaklarla tamamlayan 27 yaşındaki oyuncu; aksesuar kullanmamayı tercih etti.

Filmin yönetmeni Darren Aronofsky ile bir süredir mutlu bir birlikteliği olan Jennifer Lawrence kırmızı halıya da bu enerjiyi yansıtmaktan çekinmedi.



