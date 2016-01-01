JENNIFER LAWRENCE’IN RUS AJANI OLARAK KARŞIMIZA ÇIKTIĞI FİLM



Jennifer Lawrence’ı en seksi rolüyle izlemeye hazır mısınız?

Red Sparrow filmiyle karşımıza çıkmaya hazırlanan Lawrence, rus ajanı rolüyle farklı ve cezbedici bir karaktere bürünüyor.

Hollywood’un en gözde oyuncularından olan Jennifer Lawrence suç ve gerilim unsurlarının olduğu Red Sparrow filminde, yıldızını daha da mı parlatacak göreceğiz.

Jason Matthews’ın romanına dayanan hikayede Lawrence ise Rus istihbarat servisine katılan bir balerini canlandırıyor. Filmde ayrıca Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons, Ciaran Hinds ve Joely Richardson gibi önemli oyuncular yer alıyor.

2 Mart’ta vizyona girecek olan filmi merakla bekliyoruz.