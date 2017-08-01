JENNIFER LAWRENCE’IN YENİ FİLMİ MOTHER’DAN İLK FRAGMAN GELDİ



Darren Aronofsky’nin yönettiği ve Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris ve Michelle Pfeiffer yer aldığı Mother isimli filmden ilk fragman geldi.

“En İyi Yönetmen” Oscar adaylığı bulunan Darren Aronofky’nin merakla beklenen yeni filmi, fragmanında da gösteriyor ki, korkunun ve “karanlık” sahnelerin başrolde olduğu bir yapım.

Diyalog parçaları ve endişenin hakim olduğu fragman, Ekim ayında vizyona girecek olan Mother için heyecanlanmamıza neden oldu.

Mother, aynı zamanda 30 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan 74. Venedik Film Festivali’nde yarışacak filmlerden biri.



