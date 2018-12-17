Jennifer Lawrence’tan Harvey Weinstein İle Birlikte Olduğu İddialarına Yanıt

Hakkında çıkan taciz iddialarından ötürü yargılanan film yapımcısı Harvey Weinstein’ın Jennifer Lawrence ile cinsel ilişki yaşadığı iddia edildi.

İsmini gizli tutan bir aktris, Weinstein’dan davacı olmasıyla beraber yaptığı açıklamada “Harvey Weinstein bana, Jennifer Lawrence ile birlikte olduklarını, Lawrence’ın kariyerinde ilerlemesinin onun sayesinde olduğunu ve Oscar’ı da bu yüzden kazandığını söyledi.” iddiası gündeme damga vurdu.

Jennifer Lawrence konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu durumun kesinlikle doğru olmadığını belirterek ekledi: “Harvey Weinstein ile iş amaçlı profesyonel ilişkiden başka bir yakınlığım olmamıştır. Bu sadece kadınları cezbetmek için söylediği yalanlardan ve taktiklerden biri.

Lawrence, geçtiğimiz yıl “Bana karşı uygunsuz bir tavrı olmadı. Ama başkalarına yaptıklarını duyduğumda onu öldürmek istedim. O kadar çok kadının hayatını mahvetti ki, onu hapishanede görmek istiyorum.” cümleleriyle yapımcıya olan kızgınlığını dile getirmişti.