JENNIFER LOPEZ VE ALEX RODRIGUEZ’İN ETKİLEYİCİ STİLİ



Jennifer Lopez’in aşk hayatının rüzgarına kapıldık gidiyoruz.

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Drake ile mutlu bir şekilde devam eden ilişkisini sonlandıran Jennifer Lopez, çoktan yeni bir aşka yelken açtı bildiğiniz üzere.

Eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez ile yeni bir ilişkiye başlayan Lopez, hem sokak stili hem de enerjisiyle tüm gözleri üzerinde toplamaya devam ediyor.

Tabii Lopez’in haricinde Alex Rodriguez’in de şık stili göz ardı edilecek gibi değil.

İşte aşklarıyla son günlere damgasını vuran ikilinin en iyi görünümlerini mercek altına aldık…