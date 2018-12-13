Jennifer Lopez’in 24 Saatlik Stil Turunun Özeti

 

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Jennifer Lopez’in 11 Aralık günü, NBC Stüdyoları’nın önünde gri Max Mara takımıyla başlayan ve farklı kombinlerle de yaklaşık 24 saat süren stil turunun özeti, görünümünüze yeni dokunuşlarda bulunmak için tam karşınızda. 

Ünlü yıldız en sevdiği büyük güneş gözlükleriyle kamera flaşlarının önünde kesinlikle göz kamaştırıcı görünüyor.

Aynı günün gecesi ise erkek arkadaşı Alex Rodriguez ile birlikte görüntülenen Lopez, koordineli renklerde bir kombin tercih etmişti.

Kıyafetiyle eşleştirdiği nude renk beresi ise, 2002 yılında yayınlanan All I Have videosunundaki görünümünü hatırlattı.

Jimmy Fallon’un sunduğu The Tonight Show’da Marilyn Monroe esintili beyaz tül elbisesiyle yıldız gibi parlıyor.

Lopez en sevdiği beyaz Valentino çantasını etkileyici görünümüyle taşırken, annesi Guadalupe Rodriguez ile yan yana.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde Lopez, bir televizyon programına katılmak için tazeleyici görünümüyle kameralar karşısında.

İnce beyaz elbisesini, suni kürk detaylı montuyla soğuk havalara başarıyla uyarlamayı başarmış elbette ki.

Lopez, bu son görünümünde de bir kez daha annesi Guadalupe Rodriguez ile el ele. Kurumsal tarzda bir duruş sergileyen kombinini, siyah ceketi ve güneş gözlükleriyle parlatmayı tercih diyor.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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