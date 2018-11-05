Jennifer Lopez’in Asla Hiç Yaşlanmamasının Arkasındaki Sır

Jennifer Lopez dansı, sesi ve oyunculuğuyla büyük beğeni topluyor. Ancak hemen herkesin aklında tek bir soru var: Jennifer Lopez nasıl hiç yaşlanmıyor? Bizler de sizin için Lopez’in bakım ve gençlik sırlarını araştırdık.

Cilt Bakım Rutini:

49 yaşındaki Jennifer Lopez kırışıklık barındırmayan, gergin ve parlak bir cilde sahip. Lopez bunun nedeni olarak, makyajını temizlemeden uyumama ve cildini uygun kremlerle nemlendirme alışkanlığını gösteriyor.

Ayrıca Lopez’in cilt bakım sırlarından biri de güneş koruyucuları. Güneş D vitamini açısından iyi olsa da, fazla güneşe maruz kalmak erken yaşlanmaya, çizgilere ve lekelere neden olabiliyor. Bu yüzden Jennifer Lopez direkt olarak güneşe maruz kalmaktansa gölgede vakit geçirmeyi tercih ediyor. Bunun yaparken bolca koruyucu uygulamayı da ihmal etmiyor.

Spor Rutini:

Jennifer Lopez’in Instagram hesabında da spor paylaşımlarını görmek mümkün. Lopez’in hayatında sporun yeri çok önemli. Her gün kardiyo ve ağırlık çalışmaları yapan ünlü şarkıcı dans etmeyi de çok seviyor!

Ayrıca Lopez meditasyona büyük önem veriyor. Sabahları uyandığında ve gece yatmadan önce yaptığı meditasyonun ruhuna iyi geldiğini, onu gençleştirdiğini hissediyor.

Beslenme Rutini:

Lopez sebze ve balık ağırlıklı besleniyor. Salata tüketmeyi çok seviyor. Ayrıca sigara, alkol ve kafein de tüketmeyen güzel şarkıcı bunun cildinin genç görünümüne katkısı olduğunu belirtiyor.