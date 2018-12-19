Jennifer Lopez’in İmza Rujunu Dudaklarınıza Taşıyın

Nasıl ki kırmızı ruj denildiğinde zihnimizde ilk canlanan isim Taylor Swift oluyorsa, nude rujları da Jennifer Lopez ile bağdaştırıyoruz.

Jennifer Lopez‘in en sevdiği ruj rengini tahmin etmek zor değil; onu sürekli olarak aynı renkte dudaklarla görüyoruz. J. Lo kırmızı halıda, akşam yemeğinde, canlı performanslarda yani hemen her yerde nude renkte rujları tercih ediyor.

Bu nokta önemli! Lopez rujunu uygulamadan önce genellikle birkaç ton koyu bir kalemle dudaklarını çerçeveliyor. Daha sonra nude rujunu uyguluyor.

Siz de önereceğimiz nude tondaki bu rujları dilerseniz kalemle, dilerseniz de üzerlerine lip-gloss sürerek uygulayın ve Jennifer Lopez’in ikonik görünümünü yakalayarak ışıldayın!

TOM FORD Matte Lip Color In Deep



KKW BEAUTY Creme Lipstick In Mocha Nude



Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick In Birkin Brown

MAC Liptensity Lipstick In Doe

TOO FACED Natural Nudes Lipstick In Send Nudes

Laura Mercier Velour Extreme Matte Lipstick In Vibe