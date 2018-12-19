Jennifer Lopez’in İmza Rujunu Dudaklarınıza Taşıyın

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Nasıl ki kırmızı ruj denildiğinde zihnimizde ilk canlanan isim Taylor Swift oluyorsa, nude rujları da Jennifer Lopez ile bağdaştırıyoruz.

Jennifer Lopez‘in en sevdiği ruj rengini tahmin etmek zor değil; onu sürekli olarak aynı renkte dudaklarla görüyoruz. J. Lo kırmızı halıda, akşam yemeğinde, canlı performanslarda yani hemen her yerde nude renkte rujları tercih ediyor.

Bu nokta önemli! Lopez rujunu uygulamadan önce genellikle birkaç ton koyu bir kalemle dudaklarını çerçeveliyor. Daha sonra nude rujunu uyguluyor.

Siz de önereceğimiz nude tondaki  bu rujları dilerseniz kalemle, dilerseniz de üzerlerine lip-gloss sürerek uygulayın ve Jennifer Lopez’in ikonik görünümünü yakalayarak ışıldayın!

TOM FORD Matte Lip Color In Deep


KKW BEAUTY Creme Lipstick In Mocha Nude

Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick In Birkin Brown

MAC Liptensity Lipstick In Doe

TOO FACED Natural Nudes Lipstick In Send Nudes

Laura Mercier Velour Extreme Matte Lipstick In Vibe

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş
Benzer Konular

Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Meghan Markle’ın kış stili için ilham verici görünümü. 🤰🏻🌺 #marieclairetr #meghanmarkle
    10
  • Sandra Bullock, başrolünde yer aldığı Bird Box filminin galasında göz kamaştırıcı görünüyor. ✨✨ Josh Malerman’ın romanından uyarlanan bu gerilim filmi, 21 Aralık tarihinde Netflix’te yayında olacak. #marieclairetr #sandrabullock #birdbox
    2
  • Güçlü, yalın ve biraz da nostaljik... Sezonun dikkat çeken deri çantaları aralık sayımızda! 👜👝 #marieclairetr #bakmaoku Fotoğraflar: Nacho Alegre Prodüksiyon: Nicolas Mur Moda Editörü: Axelle Cornaille
    3
  • Haftaya; Candice Swanepoel ve oğlu Ariel’in bu sevimli karesi ile başlıyoruz!👼🏻Günaydın!💓 #candiceswanepoel #vsfs #victoriassecret #goodmorning #monday #marieclairetr
    7
  • Pazar günü için daha iyi bir planı olan?💆🏻‍♀️🧖🏻‍♀️ 📸: @freepeopleshowroom #freepeople #sundaze #sundayfunday #sundaymood #marieclairetr
    20
  • Bu hafta sonu için stil ilhamımızı; Londra sokaklarındaki renkli seçimlerden alıyoruz.💙 📸: @thestylestalkercom #streetstyle #ootd #weekend #saturday #marieclairetr
    4
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için