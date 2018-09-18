Jessica Biel’in 2018 Emmy Ödülleri Güzellik Görünümünün Detayları

2018 Emmy Ödülleri’nin göz kamaştıran yıldızlarından olan Jessica Biel’in törene hazırlık aşamasını mercek altına aldık.

Kırmızı halı töreninde kıyafet seçimi kadar güzellik rutini ve görünümünün de büyük payı var elbette.

Görünümünüzü yükseltecek ışıltı için Jessica Biel’in 2018 Emmy Ödülleri’ndeki duruşunu örnek alabilirsiniz.

Makyaj sanatçısı Kara Yoshimoto Bua’nın imzasını taşıyan bu güzellik görünümünü, kırmızı halıya çıkmadan önce adım adım özetliyoruz.

İlk aşamada; gizli silah olarak özel bir cilt bakımı tercih edildi. Tüm farkı yaratan da bu nokta işte.

Detaylara göz atınca ise karşımıza; Chanel Le Lift Firming Anti-Wrinkle göz bantları çıkıyor. Bu görünümünü instagram hikayelerinden de paylaşan Biel, her haliyle oldukça güzel görünüyor.

Saç uzmanı Adir Abergel, Biel için tercih ettiği gevşek dalgaları üzerinde çalışmalara devam ediyor. Makyaj artisti Bua ise ünlü oyuncunun kaşlarını düzenliyor.

Son dokunuşlar

Dudak kalemi ile yumuşak bir şekilde kenarları çerçevelenen dudakların doğal ışıltısı ilham verici.