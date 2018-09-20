Joaquin Phoenix’in Canlandıracağı Joker Hakkında Bilmeniz Gerekenler

2008 yılında hayatını kaybeden Heath Ledger’ı (Joker) özlemle anıyoruz!

Hatırlarsanız, 2016 yılında Suicide Squad filminde Batman’in baş düşmanı Joker’e hayat veren Jared Leto filme dair hayal kırıklığını dile getirmişti. Ona, bu konuda katılmamak ne mümkün.

Filmde neredeyse hiç görünmüyordu bile.

Buna doğrudan bir yanıt olarak mı algılamalı emin değiliz ama Warner Bros şirketi Ağustos 2017’de, bu ikonik karakterle ilgili bir başlangıç hikayesi çekileceğini ve Joker rolü için de Joaquin Phoenix’in dahil olacağını açıklamıştı.

Yönetmen koltuğunda Todd Phillips’in oturduğu filmden ilk kare bile geldi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Arthur. Todd Phillips (@toddphillips1)’in paylaştığı bir gönderi ( 16 Eyl, 2018, 12:12ös PDT )

Filmin hikâyesi ise; 1980’li yılların başlarında Gotham Şehri’ndeki Joker’in hayatı bir suç yöneticisi olarak ele alınacak. Filmin projesinin bütçesinin yaklaşık 55 milyon dolar olduğu da bilinenlerden.

Yönetmen Todd Phillips, karakterin Phoenix’in fotoğrafından yola çıkarak, kendisini Joker olarak adlandırmadan önce “Arthur” ismiyle yola devam ettiği karesini paylaştı.

Filmin tahmini vizyon tarihi ise 4 Ekim 2019.