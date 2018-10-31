Jüpiter Yolculuğunun Burçlar Üzerindeki Beklenen Etkileri 

Jüpiter Vedik Astroloji’de Akrep Burcuna Geçti

Jüpiter bolluk ve bereket göstergesi olarak hareket ettiği alanlarda her sene bir burç değiştirerek ve değiştirdiği alanda bir yıl kalarak ilerleyen bir gezegendir. Vedik Astroloji’de en önemli iyicil olarak karşılanması bir yana, haritalarımızın büyük gelişme ve ilerlemeyi desteklediği dönemlerin baş aktörü olarak yer alır.

Jüpiter, Vedik Astroloji’de kısa bir süre önce Akrep burcunageçti ve bu alanda bir yıl kalacak, 2019 Kasım ayına kadar da öncelikle Akrep burçları için gelişim, bilgeleşme ve büyüme enerjileri verecek.

Jüpiter Akrep burcundaki seyri sırasında 30 Mart’la -24 Nisan arasında çok kısa bir süre Yay burcundakalması ve sonra retro ile tekrar Akrep’e dönmesi dışında Kasım 2019 başına kadar olan dönemi tamamen Akrep burcunda geçirecek.

Astrolog Şebnem Ekşib, bu yolculuğun burçlar üzerindeki beklenen etkilerini anlatıyor…

Burçlara Göre Jüpiter Akrep Yolculuğu (Ekim 2018 – Kasım 2019 arası)

Koç Yükselen / Ay Burcu Koç

Dönüşeceğiniz bir dönemden geçeceksiniz. Duygusal alanlarda yeni bir bakış açısına geçmeniz olası iken spiritüel gelişim, artan hisler, farkındalıklar açısından gelişmeye dönük bir döneminiz olacak. Kendinizle ilgili daha önce fark etmediğiniz yönleri bulma, anlama ve ortaya çıkarma döneminden geçiyorsunuz. Maddi alanlarda krediler, başkalarından gelebilecek faydalar, miras, nafaka, sigorta gelirleri, prim ve komisyonlu işleriniz açısından şanslı bir döneminiz var.

Boğa Yükselen / Ay Burcu Boğa

İlişkiler alanınızdan geçecek olan Jüpiter ile evlenme niyeti geliştirebilirsiniz. Evlilik kararları, ciddi bir ilişkiye geçme, devam eden ilişkinizde beraberliği farklı bir şekilde değerlendirme söz konusu olurken, tutkulu bir aşk veya ilişkiye yelken açabilirsiniz. Duygusal konularda hisleriniz büyüyebilir ve daha derinden ve tutkulu davranmanız olası. İş ortaklıkları, yeni projeler, yeni teklifler açısından şanslı bir dönem geçireceksiniz. Yurtdışı ve yurtdışı kontaktları, taşınma, yenilenme potansiyellerinizde hayli yükselecek.

İkizler Yükselen / Ay Burcu İkizler

Çalışma alanlarınız genişlerken, iş konularında bakış açınızı değiştirmeniz olası. Meslektaşlarınızdan, size bağlı çalışanlardan destek almanız, ihtiyacınız olan bir yardımcı ile tanışmanız veya hayatınıza dahil etmeniz olası. Aileden anne tarafından gelebilecek destekler söz konusu olabilir. Bir yandan da düşmanlarınızda büyüyebilir ki rekabet ettiğiniz kişilere, manipülatif hareket eden düşmanlarınıza dikkat edin.

Yengeç Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Aşk ve ilişkiler adına şanslı bir döneminiz var. Tutkulu bir aşk yaşamanız, ilişkilerinizde aşkı öne çıkarmanız söz konusu veya duygusal beklentileriniz artabilirken, talipleriniz de artabilir. Yaptığınız işte isminizin duyulması, ününüzün artması da yine söz konusu. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu konuya daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Özellikle ilk çocuğunuzla ilgili başarılı bir süreç söz konusu olacak. Hobiler, kişisel gelişim konuları ilgi alanlarınız haline gelebilir. Hobi olarak başladığınız bir konuda ciddi bir ilerleme yaşayabilirsiniz. Spiritüel alanlarda, bioenerji ve benzeri konularda, şifada büyük ilerleme kaydedebilirsiniz.

Aslan Yükselen / Ay Burcu Aslan

Aile ve ev alanlarınızda genişleme, taşınma, yeni mülk edinme, değişiklik yaşama söz konusu. Ailenizden destek almanız söz konusu. Kariyer ve iş alanlarında kendinizi geliştirmek istediğiniz konularda fırsatlar önünüze gelebilir. İşinizde sezgileriniz, hissedişleriniz artarken, sizin için daha doğru olan seçimlere içsel olarak yönelebilirsiniz.

Başak Yükselen / Ay Burcu Başak

Yakın çevreniz, yakın arkadaşlarınızdan gelebilecek destekler sizi güzel yerlere taşıma, önemli kontaktlar elde etme şansına tabi tutacak. Fırsatlara açık bir dönem geçirirken, girişimleriniz artabilir. Kitap ve benzeri bir konuda yazmayı istediğiniz bir projeniz varsa bu süreçte hızlanacaksınız. Bir girişiminizi, projenizi büyütme, geliştirme şansınız söz konusu olacak. Kardeşler ve yakın çevrenizle bağlantılı güzel gelişmeler ve destekler söz konusu olacak.

Terazi Yükselen / Ay Burcu Terazi

Maddi konularda gelişme ve büyüme dönemine geçiyorsunuz. Parasal fırsatlar yakalama, maddi alanlarda, değer verdiklerinizde büyüme döngünüz söz konusu. Çevrenizden destek alacağınız, bir süredir yaptığınız bir işinizde tıkanan bir konunun açılacağı ve hızlı ilerleyebileceğiniz bir dönem var önünüzde. Kendinizi ifade etme, ortaya koyma anlamında şanslı bir dönemden geçiyorsunuz. Özellikle parasal konularda rahatlama ve ilerlemeye destek verecek Jüpiter, aynı zamanda fırsatlar da getirecek.

Akrep Yükselen / Ay Burcu Akrep

Burcunuzda ilerleyecek Jüpiter hayata bakışınız, ilişkileri ele alışınız, değiştirmek istediklerinize daha cesur ve güçlü biçimde yürümeniz konusunda size destek verecek. Ortada olma, büyüme, ilerleme anlamında size büyük destek verecek. Maddi, manevi gelişim döneminden geçeceksiniz. Kendinizi ve derinliklerinizi fark etme veya bir süredir görmediklerinizi çok daha iyi anlamlandırma şansınız var. Bu süreçte fiziksel olarak da büyüme potansiyeliniz olduğu için bu transit boyunca kiloya ve yeme düzeninize önem verin.

Yay Yükselen / Ay Burcu Yay

Öncelikleriniz değişebilir. Biraz daha içe dönerek, kendinizle ilgili planlamak, düzenlemek gereken alanları ele almak için güzel bir dönem olacak. Ortaya çıkmak için 2019 sonbaharı Jüpiter burcunuza geçince daha rahat hareket edeceksiniz ama bu süreçte hazırlık yapmak, kendinize yönelerek, eksiklerinizi düzenlemek adına kıymetli bir dönem geçireceksiniz. Yurtdışı konuları, yabancı dil ve benzeri alanlarda yapmak istediklerinizde adım atmak için güzel bir dönem olacak. Seyahatler, uzun yolculuklar fırsatları gelebilir. Ancak gelir gider dengelerinizi iyi ayarlamalısınız.

Oğlak Yükselen / Ay Burcu Oğlak

Hedefleriniz değişiyor. Hedefleriniz büyüyor ve istekleriniz artıyor. Bu hedeflere giderken daha planlı olmak kaydıyla önemli gelişmeler elde edecek ve büyütmek istediğiniz alanlarda yükseliş yaşayacaksınız. Maddi konular, kazançlarınız adına güzel bir dönem olacak. Maddi ve duygusal alanlarda uzun süredir beklediğiniz fırsatlar, imkanlar birden önünüze gelebilir. Aile büyükleri, sizden yaşça büyük ve deneyimli kişilerden destek alma imkanlarınız olacak.

Kova Yükselen / Ay Burcu Kova

Kariyer ve iş alanlarınızda fırsatlar yakalama, işinizi büyütme, yeni alanlara girme ve kendinizi geliştirme döneminden geçeceksiniz. Bekarsanız evlilik de gelebilir. Bir süredir beraber olduğunuz bir partneriniz varsa sürpriz bir kararla evliliğe geçmeniz söz konusu. İşinizde maddi alanlarda güzel başarılar elde edeceksiniz ve iş büyütme, geliştirme anlamında destekli bir süreç geçireceksiniz. Daha önce attığınız adımların, uzun süredir sabrettiklerinizin sonucunu almanız adına Jüpiter size büyük destek verecek.

Balık Yükselen / Ay Burcu Balık

Hayata bakışınızı, hayat felsefenizi değiştirme, yeniden bir yol haritası belirleme döneminden geçiyorsunuz. Eğitim, akademik konular, yurtdışı ve yabancılarla ilgili kontaktlar adına fırsatlar ve olanaklar kapınızı çalabilir. Jüpiter şans alanlarınızı büyütürken, sizi beklemediğiniz fırsatlar ve imkanlarla karşılaştırabilir. İlişkiler, aşk ve maddi alanlarda ummadığınız güzelliklerle karşılaşabilirsiniz. Bugüne kadar devam eden bakış açınız değişirken, değişime uyum sağlamanız, kendinizde başlayan bu farklılaşmayı hayatınıza iyi adapte etmeniz çok güzel sonuçlar almanıza neden olacak.