JUSTIN TIMBERLAKE’İN ETKİLEYİCİ SUPER BOWL PERFORMANSI HERKESİ BÜYÜLEDİ!

Justin Timberlake‘in Janet Jackson ile birlikte bir sahne kazası yaşamasından 14 yıl sonra; JT yeniden Super Bowl sahnesinde!

Dün gece düzenlenen Super Bowl finalinin merakla beklenen Halftime Show‘unun bu yılki yıldız ismi Justin Timberlake oldu.

Şovuna yeni albümü Man of the Woods’tan “Filthy” parçası ile başlayan Timberlake; “Rock Your Body”, “Señorita”, “Sexy Back.”,“My Love” ve “Cry Me A River” gibi kült hitlerini de es geçmedi.

Aynı zamanda dev bir projeksiyon ile Prince‘e “I Would Die For U” parçasında eşlik eden Justin Timberlake; bu performansı ile dün gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Timberlake’in şovunu aşağıdan izleyebilirsiniz.