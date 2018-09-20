K-Pop Yıldızlarının Cilt Bakım Sırları

Kusursuz ve 7/24 ışıldayan ciltleri ile K-Pop yıldızları; günümüzde Kore güzellik ürünlerinin bu kadar popülerleşmesindeki en önemli etkenlerden.

Peki ciltlerini hayranlıkla izlediğimiz K-Pop yıldızlarının parlak bir cilt için sırlarını dinlemeye ne dersiniz?

Cildinizi temizlerken masaj yapın

Twice grubundan Nayeon; ürünlerin cildin alt katmanına ulaşması ve inatçı makyaj kalıntılarının arınması için her gün cilde masaj uygulanması gerektiğini savunuyor.

Bol su için

BTS grubundan Jimin ve Secret’ten Song Ji-Eun; bol su içmenin öneminin altını çizenlerden. Cildinizi parlak tutma konusunda onların sözüne güvenmenizi öneririz!

Kağıt maske kullanın

Aktris Park Shin-Hye ve ünlü BTS grubundan Jin; kağıt maskelerin büyük birer hayranı. “Cildimi ne zaman kuru hissetsem veya çok fazla güneşe maruz kalsam her zaman kağıt maske uyguluyorum. Cildimin kaybettiği nemi ve ışıltıyı geri kazandırıyor” diyen Jin’e bu konuda kesinlikle güveniyoruz!

7 Cilt metoduna bir şans verin

7 aşamalı cilt bakım metodunu duydunuz mu? Cildi yıkadıktan sonra 7 kat nemlendirici tonik sürülmesini kapsayan bu metodun hayranlarından biri de AOA grubundan Seolhyun.

Uzun bir günün ardından makyajınızı silin

KARD grubundan Somin; her gün makyajınızı mümkün olduğunca erken silmenin ve cildin nefes almasını sağlamanın güzel bir cildin anahtarı olduğunu söylüyor.

Yeterli derecede uyuyun

Girls Generation grubundan YoonA; uykusunu yeterince alamadığında stres yaptığını söylüyor. Her gece yeterli sürede uykunuzu almak cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Hatta bazı geceler iyi bir uyku maskesiyle bu süreci destekleyebilirsiniz.