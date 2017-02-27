KADINLAR GÜNÜ AYRICALIKLARI CAROUSEL’DE





Carousel’in her köşesinde 08 Mart’ da birbirinden keyifli aktiviteler ziyaretçileri bekliyor. Yine bu özel günde Trio müzik grubu nostaljik şarkı repertuvarıyla bayan ziyaretçileri keyifli hissettirecek müzik ziyafeti sunacak.

Carousel Alışveriş merkezi, Kadınlar için çok anlamlı ve bu önemli günü hatırlatmak adına hercai menekşeler ücretsiz olarak dağıtacak.

Carousel’in 100’ü aşkın seçkin mağazasında birbirinden kaliteli ürünleri sevdiklerinize hediye edebilir, Carousel’de bayan olmanın keyfini çıkarabilirisiniz.

Bayan olmanın ayrıcalığı Carousel’de yaşanır…

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