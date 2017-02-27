KADINLAR GÜNÜ AYRICALIKLARI CAROUSEL’DE

Müşra Demir - ŞUB 27, 2017 PAZARTESI


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Carousel’in her köşesinde 08 Mart’ da birbirinden keyifli aktiviteler ziyaretçileri bekliyor.   Yine bu özel günde   Trio müzik grubu nostaljik şarkı repertuvarıyla bayan ziyaretçileri keyifli hissettirecek müzik ziyafeti sunacak.

Carousel Alışveriş merkezi, Kadınlar için çok anlamlı ve bu önemli günü hatırlatmak adına hercai menekşeler  ücretsiz olarak dağıtacak.

Carousel’in 100’ü aşkın seçkin mağazasında  birbirinden kaliteli ürünleri sevdiklerinize  hediye edebilir, Carousel’de bayan olmanın keyfini çıkarabilirisiniz.

Bayan olmanın ayrıcalığı Carousel’de yaşanır…

 

www.carousel.com.tr

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www.twitter.com/Avm_carousel

Müşra Demir

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