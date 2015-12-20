KADINLAR İÇİN EN UYGUN SAVUNMA SPORLARI



Kadınların her alanda hayatlarını, bedenlerini ve haklarını savunmak için öz savunmaya ihtiyaçları var. Birçok savunma sporu öğrenildiğinde kadın yaşamını büyük ölçüde değiştirebildiği gibi hayata bakışınızı da değiştirebilir. Ayrıca savunma sporları kas gelişimi için de etkili olduğundan kilo verme ve form tutmanız için de etkili olacaktır.

Tek bir üyelikle farklı birçok grup dersini keşfetmenize olanak sağlayan Fit in Class ile pilates, yoga, spinning gibi kadınlar arasında popüler olan derslerin dışında savunma sporlarını da keşfedebilirsiniz.

İşte kadınlar için en uygun 5 savunma sporu…

Aikido ile çok fazla güç gerektirmeden rakibinizi etkisiz hale getirebilirsiniz. Antremanları çok ağır değildir. Bu savunma sanatında amaç karşıdakinin gücünü kullanmak olduğundan sizi kolunuzdan tutan, boynunuzu sıkmaya çalışan birini kolayca alaşağı edebilirsiniz.

Boks da temel olarak aslında çok az hareketten oluşur. Öğrenmesi hızlı ve kullanması çok kolaydır. Direk, kroşe, aparkat gibi temel yumrukların yanı sıra, duruş ve bazı yumruk tekniklerini öğrenmeniz şöyle okkalı bir tane yumruk atmanız için yeterlidir. Boks antremanlarında çok kalori yakma imkanınız vardır.

Kick boks’ta boksa ek olarak tekme vardır. Bu sayede karşınızdaki size yaklaşmadan etkili bir şekilde darbe vurabilirsiniz. Mesafe ve güç açısından yumruklardan daha etkilidir. Antremanları boks ile hemen hemen benzerdir. Torba dövebilir, lapa denilen eldivenlere yumruk ve tekme atabilirsiniz. Tekmeler sayesinde bacaklarınız daha hızlı kaslanacak ve ideal görümüne daha hızlı kavuşacaktır.

Kadınlar arasında tercih edilmesi ve uygulanması en mantıklı savunma sporlarındandır. Nedeni çok fazla güç gerektirmez. İkincisi de genellikle kadınların çantasında olan herhangi bir şeyi silah olarak kullanmayı öğretir. Yaralanmaları en aza indirmek için escrima sporunda özel bir sopa kullanılarak çeşitli teknikler ile rakibinize vurmayı öğreniyorsunuz. Sopa yerine şemsiye, çanta hatta kredi kartı bile kullanılabilir.

Wing Tsun (vingçun diye okunuyor) kadınlar için oldukça uygun bir savunma sporudur. Bu sporun tek amacı karşıdaki rakibi etkili ve hızlı bir şekilde yere indirmektir. Bu nedenle hiçbir savunma sanatında olmayan hareketler mevcuttur. Wing Tsun antremanlarında en zayıf noktalara hedef almaktan, zor bir durumdan nasıl kurtulacağınıza kadar bir çok şey öğrenebilirsiniz.

Fit in Class üyeliğinizi alarak Croosfit Balaban, Gengym Fitness, Aktunç Gym Fight Academy, Senjutsu Dojo Spor Okulu, Şampiyonlar Spor Kulübü, Yunus Emre Spor Kulübü, Doğuş Uzakdoğu Spor Kulübü, Hareket Atölyesi, Academia Sports Center, Barça Fitness gibi birçok salonda savunma sporları derslerine katılabilirsiniz.

