KAIA GERBER’IN ABİSİNİN YENİ DÖVMESİ



Hollywood’da ortak dövme yaptırma son zamanların yükselen eğilimlerinden oldu.

Aşk adına olsun (Kylie Jenner ve Travis Scott’un bebek kelebek dövmeleri gibi), hızlı bir çıkış yapan kariyer adına olsun (Game of Thrones’un Sophie Turner’ı ya da Maisie Williams’ı gibi) bu dövmeler yakın bir zamanda popülaritesini kaybedecek gibi görünmüyor. Gözümüze çarpan en son ortak dövme partnerler ya da meslektaşlar tarafından değil de kardeşler arasında yapıldı; Kaia Gerber’ın abisi Presley Gerber tarafından!

23 A post shared by Presley (@presleygerber) on Feb 15, 2018 at 3:23pm PST

Presley Gerber -Kaia Gerber’ın abisi, Cindy Crawford’un oğlu- yeni dövmesini dün akşam Instagram’da takipçileriyle paylaştı. Presley, dövmesini yaptırmak için ünlü dövme artisti JonBoy’u tercih etti. Dövmenin tasarımı kendi adına konuşuyor; “Kaia XXIII,” Roma rakamlarıyla 23.

NYFW A post shared by c/s ∴jon✞boy∴ p/v (@jonboytattoo) on Feb 15, 2018 at 6:55pm PST

Dövmenin arkasındaki anlam yeterince açık olsa da hayranlar rakamların ne ifade ettiği konusunda hala kararsızlar. Fotoğrafın altındaki yorumlarda birçok tahmin yürütülüyor ve en yaygın olan teori rakamların kardeşlerin doğum tarihlerini simgeliyor olması -Presley’nin doğum tarihi 2 Temmuz 1999, Kaia’nın ki ise 3 Eylül 2001-. Rakamların anlamı bir yana merak konusunu olan Presley’in bu jestine karşılık Kaia da bir dövme yaptıracak mı? Ya da belki çoktan yaptırmıştır…?

