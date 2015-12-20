KAIA GERBER’IN STİLİNİN ÖNE ÇIKAN ANLARI



Cindy Crawford’un kızı Kaia Gerber, moda sektörünün en genç şöhretlerinden biri kuşkusuz.

Sadece 15 yaşında ve pek çok marka onun peşinde! Marc Jacobs’la birlikte gerçekleştirdiği güzellik kampanyası hala akıllarda.

Sektördeki yükselişinin haricinde, stili söz konusu olduğunda da modelin dikkatleri üzerine çektiği gerçeği göz ardı edilemez.

Vücuduna oturan elbiseler, hacimli ve dalgalı saçları, ayak bileğinde biten siyah botları…

İşte Kaia Gerber’in stilini radara alıyoruz ve öne çıkan görünümleriyle sizi baş başa bırakıyoruz.



