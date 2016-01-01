KALEM ETEK NASIL KOMBİNLENİR?

Nurdan Gündoğdu - EKI 07, 2016 CUMA

 

 


Vazgeçilmezlerimiz arasında yer alan kalem eteği  nasıl kombinleyeceğiniz konusunda fikre ve ilham ihtiyacınız varsa, size sağlam önerilerimiz var.

Peki kalem eteğin olmazsa olmazı spor ayakkabı mıdır?

Bizce değil. Tamam, ince topuklu ayakkabılarla oldukça etkileyici görünümler yakalanabilir ama günlük koşturma içerisinde rahat bir ayakkabıya kimse hayır diyemez herhalde.

İşte bu noktada hem şık görünmenizi hem de rahat etmenizi sağlayacak önerilerimiz de listenin içerisinde sizi bekliyor.

KALEM ETEK NASIL KOMBİNLENİR b

 

Tam bir Cuma günü kombini!

Bomber ceket, beyaz tişört ve kalem etek. Sneaker’ları da ekledik mi tamamdır!

Görsel

Nurdan Gündoğdu

 

 

 