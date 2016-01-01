KALEM ETEK NASIL KOMBİNLENİR?



Vazgeçilmezlerimiz arasında yer alan kalem eteği nasıl kombinleyeceğiniz konusunda fikre ve ilham ihtiyacınız varsa, size sağlam önerilerimiz var.

Peki kalem eteğin olmazsa olmazı spor ayakkabı mıdır?

Bizce değil. Tamam, ince topuklu ayakkabılarla oldukça etkileyici görünümler yakalanabilir ama günlük koşturma içerisinde rahat bir ayakkabıya kimse hayır diyemez herhalde.

İşte bu noktada hem şık görünmenizi hem de rahat etmenizi sağlayacak önerilerimiz de listenin içerisinde sizi bekliyor.

Tam bir Cuma günü kombini!

Bomber ceket, beyaz tişört ve kalem etek. Sneaker’ları da ekledik mi tamamdır!

Görsel