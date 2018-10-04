Kalıcı Rujun Püf Noktaları

 

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Özellikle koyu renk rujlar gün içerisinde sürekli tazelenmeyi gerektirebiliyor. Peki bu süreyi nasıl uzatabiliriz? Cevap makyaj artisti Elsa Morgan’dan geliyor.

Morgan dudakları ruja hazırlamanın en önemli aşama olduğunu belirtiyor. Bunun için çatlamış dudaklara peeling yapmak yararlı olacaktır. Unutmayın, nemini kaybetmemiş sağlıklı bir dudakta ruj rengini daha çarpıcı şekilde gösterecektir.

Bu aşamadan sonra yapmanız gereken dudak kalemi kullanmak olacak. Dudak kalemiyle dudağınızı çerçeveleyin, ardından rujunuzu sürün.

Ve son dokunuş: Pudra! Elsa Morgan ruju sabitlemek için yumuşak bir fırça yardımıyla hafif dokunuşlarla uygulayacağınız pudranın rujunuzun kalıcılığını arttıracağını belirtiyor.

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