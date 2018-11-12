Kaliforniya Yangınından Hollywood Yıldızları da Etkilendi

Kaliforniya’da etkisi devam eden dev orman yangını kayıplar yaratmaya devam ediyor. Can ve mal kayıpları yaşanan bölgede halk tahliye olurken, pek çok ünlü isim de maddi ve manevi zarara uğradı.

Kardashian ve Jenner aileleri mağduriyet yaşayan ünlülerden. Kylie ve Kendall Jenner’ın babaları Caitlyn Jenner’ın evi yandı. Kendisinin ve köpeğinin iyi olduğunu Instagram hesabından duyurdu.

Khloé Kardashian da evini tahliye etti.

Kim Kardashian ve ailesi de Hidden Hills’teki evlerini boşalttılar. Kim Kardashian, kardeşi Khloé’nin kızı ile birlikte bir fotoğraf paylaşarak herkesin güvende olduğunu ve tek önemli şeyin bu olduğunu belirtti.

Lady Gaga da cuma sabahı Malibu’daki evini tahliye etti ve attığı bir tweet ile mağdur olanları düşünmekten kendini alamadığını, tek yapabildiği şeyin dua etmek olduğunu dile getirdi. Instagram hesabında da bu hikayeyi paylaştı:

Orlando Bloom Instagram hesabında bir fotoğraf yayınladı ve cesur itfaiyecilere minnettar olduğunu dile getirerek herkesten güvende olmasını istedi.

Yangından zarar gören bir diğer yer ise HBO dizisi Westworld’ün seti oldu.

Robin Thicke ve kız arkadaşı April Love Geary‘ın Malibu’daki evi yandı. April, Cumartesi günü evlerinin ardından kalan görüntüyü şu kareyle paylaştı:

Jessica Simpson ve ailesi evlerini cuma günü tahliye ettiler. Simpson “Bu korkunç yangından etkilenen herkes için dua ediyorum.” açıklamasını yaptı.

Yangından etkilenen bir diğer isim de Gerard Butler oldu. Ünlü aktör Malibu’daki evinin orman yangını nedeniyle bir kısmının yok olduğunu bu kare ile duyurdu.