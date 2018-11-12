Kaliforniya Yangınından Hollywood Yıldızları da Etkilendi

 

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Kaliforniya’da etkisi devam eden dev orman yangını kayıplar yaratmaya devam ediyor. Can ve mal kayıpları yaşanan bölgede halk tahliye olurken, pek çok ünlü isim de maddi ve manevi zarara uğradı.

Kardashian ve Jenner aileleri mağduriyet yaşayan ünlülerden. Kylie ve Kendall Jenner’ın babaları Caitlyn Jenner’ın evi yandı. Kendisinin ve köpeğinin iyi olduğunu Instagram hesabından duyurdu.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

We’re out of the fire zone and are safe. Thinking about all those that are affected and hope you all are safe too.

Caitlyn Jenner (@caitlynjenner)’in paylaştığı bir gönderi ()

Khloé Kardashian  da evini tahliye etti.

Kim Kardashian ve ailesi de Hidden Hills’teki evlerini boşalttılar. Kim Kardashian, kardeşi Khloé’nin kızı ile birlikte bir fotoğraf paylaşarak herkesin güvende olduğunu ve tek önemli şeyin bu olduğunu belirtti.

 

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Trying to get my mind off of this fire and snuggling with my niece. We are all safe and that’s all that matters

Kim Kardashian West (@kimkardashian)’in paylaştığı bir gönderi ()

Lady Gaga da cuma sabahı Malibu’daki evini tahliye etti ve attığı bir tweet ile mağdur olanları düşünmekten kendini alamadığını, tek yapabildiği şeyin dua etmek olduğunu dile getirdi. Instagram hesabında da bu hikayeyi paylaştı:

Orlando Bloom Instagram hesabında bir fotoğraf yayınladı ve  cesur itfaiyecilere minnettar olduğunu dile getirerek herkesten güvende olmasını istedi.

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

this is my street as of two hours ago praying for the safety of all my malibu fam, grateful to our brave firefighters please stay safe 🙏🏼

Orlando Bloom (@orlandobloom)’in paylaştığı bir gönderi ()

Yangından zarar gören bir diğer yer ise HBO dizisi Westworld’ün seti oldu.

Robin Thicke ve kız arkadaşı April Love Geary‘ın Malibu’daki evi yandı. April, Cumartesi günü evlerinin ardından kalan görüntüyü şu kareyle paylaştı:

Jessica Simpson ve ailesi evlerini cuma günü tahliye ettiler. Simpson “Bu korkunç yangından etkilenen herkes için dua ediyorum.” açıklamasını yaptı.

Yangından etkilenen bir diğer isim de Gerard Butler oldu. Ünlü aktör Malibu’daki evinin orman yangını nedeniyle bir kısmının yok olduğunu bu kare ile duyurdu.

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