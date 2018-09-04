Kalın ve Güçlü Kaşlar İçin En İyi Kaş Kitleri

Eğer siz de yüz ifadesinin en önemli öğesinin kaşlar olduğunu düşünüyorsanız; iyi bir kaş seti edinmelisiniz!

İşte Cara Delevingne seviyesinde kalın ve güçlü kaşlar elde etmek için en iyi kaş kitleri:

Anastasia Beverly Hills Beauty Express Brow Kit

Bu kült set, uzun süredir çok satanlarda olmasını içerisinde ihtiyacınız olan her şeye sahip olmasına borçlu. 5 farklı kaş kalıbı, açılı kaş fırçası, iki farklı tonda kaş pudrası, iki aydınlatıcı pudra ve bir de kremsi kaş wax’ından oluşuyor.

Benefit Brow Tryouts! Mini Eyebrow Set

Eğer setlerin içindeki tüm o wax’lar, pudralar ve fırçalar sizi geriyorsa; deneyim gerektirmeyen bu küçük ve pratik set işinizi fazlasıyla görebilir.

Açılı kalemi ve sabitleme jeli ile tam aradığınız şey!

CoverGirl Easy Breezy Brow Kit

Daha natürel bir görünüm için pudraları karıştırabilirsiniz. Bu üç farklı tona sahip pudra seti ile bunu başarmanız mümkün.

Nudestix Eyebrow Stylus Pencil & Gel

Bu waterproof chubby kalem ile kaşlarınızı kısa sürede pratik bir şekilde doldurabilirsiniz.

Too Faced Brow Envy Kit

Eğer kalın kaş istiyorsanız —Cara Delevingne seviyesinde bi kalınlıktan bahsediyoruz– bu set tam size göre! Tüm boyadığınız alanı sabitemek için başarılı bir wax da bulunduran set, uzun süredir makyaj severlerin favorisi.