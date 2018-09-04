Kalın ve Güçlü Kaşlar İçin En İyi Kaş Kitleri

Eğer siz de yüz ifadesinin en önemli öğesinin kaşlar olduğunu düşünüyorsanız; iyi bir kaş seti edinmelisiniz!

İşte Cara Delevingne seviyesinde kalın ve güçlü kaşlar elde etmek için en iyi kaş kitleri: 

Anastasia Beverly Hills Beauty Express Brow Kit

Bu kült set, uzun süredir çok satanlarda olmasını içerisinde ihtiyacınız olan her şeye sahip olmasına borçlu. 5 farklı kaş kalıbı, açılı kaş fırçası, iki farklı tonda kaş pudrası, iki aydınlatıcı pudra ve bir de kremsi kaş wax’ından oluşuyor.

Benefit Brow Tryouts! Mini Eyebrow Set

Eğer setlerin içindeki tüm o wax’lar, pudralar ve fırçalar sizi geriyorsa; deneyim gerektirmeyen bu küçük ve pratik set  işinizi fazlasıyla görebilir.

Açılı kalemi ve sabitleme jeli ile tam aradığınız şey!

CoverGirl Easy Breezy Brow Kit

Daha natürel bir görünüm için pudraları karıştırabilirsiniz. Bu üç farklı tona sahip pudra seti ile bunu başarmanız mümkün.

Nudestix Eyebrow Stylus Pencil & Gel

Bu waterproof chubby kalem ile kaşlarınızı kısa sürede pratik bir şekilde doldurabilirsiniz.

Too Faced Brow Envy Kit

Eğer kalın kaş istiyorsanız —Cara Delevingne seviyesinde bi kalınlıktan bahsediyoruz– bu set tam size göre! Tüm boyadığınız alanı sabitemek için başarılı bir wax da bulunduran set, uzun süredir makyaj severlerin favorisi.

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Like
Paylaş
Benzer Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • İyi ki doğdun Beyonce! 👑🎂Bugün 37. yaş gününü kutlayan Queen B’nin unutulmaz görünümleri için ekranı sola kaydırabilir; geçmişten günümüze stil dosyası için marieclaire.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz! 🎊🎉 #beyonce #queenb #happybirthday #virgoseason #beyday #beyoncé #hbd #happybirthday #marieclairetr
    0
  • #Repost @psychologiestr with @get_repost ・・・ “Bir şeyin alışkanlığa dönüşmesi, bana yapaylaşmış ya da ruhsuzlaşmış gibi geliyor.” #MertFırat #marieclairetr 📸: Serhat Hayri
    2
  • Gigi Hadid’in New York sokaklarındaki stiline bakacak olursak; sporcu taytları yeni sezonda da favorimiz olmaya devam edecek gibi duruyor.🖤 #gigihadid #gigihadidstyle #streetstyle #goodmorning #marieclairetr
    0
  • Haftanın ilk iş gününü kapatmayı bekliyoruz. #marieclairetr #cats #monday
    9
  • Yalın ya da abartılı tasarımlarıyla minimal kıyafetlere ışıltı katan mücevherler, saf güzelliğin dokunuşunu bir üst seviyeye taşıyor.🌟 “High Pleasures” çekiminin devamı Eylül sayımızda. ✨ #marieclairetr #bakmaoku Fotoğraflar: Mustafa Nurdoğdu Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen Saç: Yıldırım Bozüyük Makyaj: Ece Karagülle Fotoğraf Asistanı: Cengizhan Ergün Moda Editörü Asistanları: Selin Çetin, Sıla Aydın Manikür: Seda Gündüz/ K.U.M Agency/ Flormar Ürünleriyle Modeller: Aga, Merilin/ True Models
    1
  • Suspiria filminin iki yıldız oyuncusu #DakotaJohnson ve #TildaSwinton ‘ın Venedik Film Festivali stili. #marieclairetr #venicefilmfestival #suspiria #suspiriamovie
    2
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için