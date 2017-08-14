KALIPLARIN DIŞINA ÇIKAN, ALIŞVERİŞTEN ÇOK DAHA FAZLASINI VAADEDEN YENİ CONCEPT STORE ‘ECLECTIC’ İLE TANIŞIN!





İ stedi ğ inizden fazlas ı n ı bulaca ğı n ı z Eclectic Concept Store, ö zg ü n tasar ı mlardan olu ş an ü r ü nleri, ki ş iye ö zel tasar ı mlar ı , sade, şı k ve samimi ortam ı ile Bebek ’ te moda tutkunlar ı yla bulu ş maya haz ı rlan ı yor!

Eclectic Concept Store ’ da siz de tasar ı m ı n bir par ç as ı olun!

Eclectic Concept Store, müşterilerine giyimden ev dekorasyonuna kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Alıştığımız concept store’ların aksine mağaza içerisinde konumlandırılmış atölye alanı ve ürün kumaşları ile kişiye özel tasarım hizmeti vererek müşterisine dilediği tasarımın kumaşını seçme fırsatı sunan Eclectic Concept Store farklı bir alışveriş deneyimi yaşamak isteyenlerin favori adresi olacak!

Eclectic Concept Store ü r ü nleriyle tan ışı n!

Eclectic markasının yanı sıra; el işçiliği ile yapılmış kot ceketler, payetli pantolonlar ve yaz günlerinde beach şıklığına uyabilecek mayo tasarımlarına sahip Azza Vera, tamamı post modern çizgilerden oluşan ev dekorasyonu markası Saleenart, etnik desenleri bir araya getiren tasma, kolye, bileklik gibi tasarımlarıyla dikkat çeken ve İstanbul’da ilk defa mağaza olarak Eclectic Concept Store’da yer alacak ürünleriyle La Petite Idylle, son günlerin trendleri arasında yer alan “dilek kolyeleri” tasarımlarıyla Make a Wish Design, Colombia’dan özel olarak getirtilen ve kesinlikle ilk görüşte vurulacağınız tasarımlara sahip olan Hilo Wayuu Art çantalar mağazada yer alacak markalar arasında yer alıyor. Ebru sanatının kıyafetle bütünleştiği muhteşem görsellikteki ürünler, Eclectic Concept Store’da yer alan markaların mağaza için özel olarak tasarlayacağı ürünler de müşterilerin beğenisine sunulacak. Müşteriler için özel olarak yurtdışındaki vintage shop’lardan seçilen, başka bir eşi olmayan çanta ve ayakkabılar da yine mağazada sergileniyor olacak.



