Kanye West’in Kim Kardashian’a Bu Zamana Kadar Aldığı Cömert Hediyeler

Giydikleri şeylerden, gittikleri yerlere her adımları takip edilen medyatik çiftin hediyeleri de bir o kadar konuşulanlar arasında. Sizin için Kanye West‘in Kim Kardashian’a bu zaman kadar hediye ettiği en lüks hediyeleri radarımıza aldık.

İlk hediye sanıyoruz en özeli. Çünkü o bir nişan yüzüğü. Lorraine Schwartz tasarımı 15 karatlık ve 3 milyon dolar değerinde. Evlilik teklifi için yapılan organizasyon da bir o kadar gündeme damga vurmuştu.

West, San Francisco’da bir beyzbol stadına kocaman harflerle “Lütfen benimle evlen” yazdırmıştı. Bu esnada fonda Lana Del Rey’in “Young and Beautiful” şarkısı çalıyordu. Ne kadar romantik, değil mi?

Kanye West çiçeklerle biricik eşi Kim’i şımartmaya bayılıyor. 2014 yılında evliliklerinden birkaç ay önce Sevgililer Günü’nde Kanye bir konser için Baltimore’a gitmişti ve ona Kim de eşlik etti.

Bu yol arkadaşlığının hediyesi ise 1.000 adet gül oldu. Ayrıca 2017’de de Kanye’nin büyük bir orkide ve gül demetiyle eşine sürpriz yaptığı bilinenler arasında.

İlk çocukları North West’in doğumundan sonra Kim hediye olarak Lorraine Schwartz kolye istedi ve Kanye onu 1 milyon dolar değerindeki bir kolyeyle sevindirdi.

2015 yılı Noel’inde Kanye tek bir hediyeyi eşi için yeterli bulmayıp tamı tamına 150 hediye aldı. Bu 150 hediye arasında Prada tulum, Louis Vuitton elbise de vardı. Diğer hediyeleri ise tahmin bile edemiyoruz.

2018 yılının en cömert hediyesi de Mercedes’in G550 modeli bir 4×4’tü. Kim, Instagram hesabında neon yeşili arabayı takipçileriyle paylaştı.