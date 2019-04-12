Kara Delik’in Fotoğraflanmasının Arkasındaki İsim Katie Bouman İle Tanışın

29 yaşındaki Bilim İnsanı Katie Bouman, Kara Delik’in ilk kez fotoğraflanmasını sağlayan algoritmayı yazan kadın olarak tarihe geçti.

Geçtiğimiz günlerde Kara Delik’in ilk kez yayınlanan fotoğrafını görmüşsünüzdür diye düşünüyoruz. Turuncu yüzük şeklinde bir çerçeveye sahip görünümüyle tüm dünyanın son günlerde konuştuğu en önemli şeylerden olan Kara Delik’in görüntülenmesinin arkasındaki ismi tanımaya ne dersiniz?

Scientist Katie Bouman: photographing a black hole is "equivalent to taking an image of a grapefruit on the moon, but with a radio telescope." https://t.co/QV7Zf2snEP pic.twitter.com/ikjtmJcKKR — MIT CSAIL (@MIT_CSAIL) April 10, 2019

Kara Delik’in fotoğraflanması; Katie Bouman tarafından geliştirilen algoritma sayesinde oldu. Bilim kitaplarını şereflendirecek bu fotoğrafın çekilmesine neden olduğu için de Bouman tarihteki yerini çoktan aldı.

Computer scientist Katie Bouman and her awesome stack of hard drives for #EHTblackhole image data 😍 — reminds me of Margaret Hamilton and her Apollo Guidance Computer source code. 👩🏽‍🔬 pic.twitter.com/MgOXiDCAKi — Flora Graham (@floragraham) April 10, 2019

Katie Bouman Kimdir?

Katie Bouman 29 yaşında bir bilgisayar bilimcisi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’sünde doktora öğrencisi olarak çalışırken algoritmayı geliştirmeye başladı. Bouman öğrenciliği devam ederken, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Haystack Gözlemevi’nin desteğiyle bir karadelik görüntüsü elde etme projesine yönlendirildi.

Bouman’ın 2016 yılında gerçekleşen TED konuşmasında Kara Delik’le ilgili şu sözleri sarf etmişti;

Kara Delik’in fotoğrafını çekmek için tüm dünyanın büyüklüğünde bir teleskopa ihtiyacımız var.

Bilim henüz Dünya büyüklüğünde bir teleskop oluşturmadı, Bouman ise dünyanın dört bir yanındaki birden fazla teleskoptan verileri birleştirmenin bir yolunu buldu. (Sekiz telsiz teleskop.)

Son üç yılda, bu proje (Event Horizon Telescope ) için kara deliğin bulunduğu galaksi olan M87 hakkında “milyonlarca gigabayt veri” topladı. Ancak, Bouman ve ekibinin doldurması gereken verilerde hala boşluklar vardı.

Bouman, geliştirdiği algoritmayı TED konuşmasında şöyle açıklıyor: “Geliştirdiğim görüntüleme algoritmaları, aynı zamanda görünen bir resme yönlendirmek için sınırlı teleskop verilerimizi kullanıyor. Evrendeki tüm şeyler gibi. ”

Bouman;

Hiç birimiz bunu yalnız yapamazdık. Birçok kökenden gelen farklı insanlar sayesinde ortaya çıktı.

“Bu projeye astrofizik bilgisi olmadan başladım, ancak bu eşsiz işbirliğinin bir kara deliğin ilk görüntüleri ile sonuçlanmış olmasına hala şaşırıyorum. Ancak Event Horizon Telescope gibi büyük projeler, farklı insanların masaya getirdiği tüm disiplinlerarası uzmanlık nedeniyle başarılı.”

