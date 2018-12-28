Kardashian Ailesinin Noel Fotoğrafında Photoshop İddiası

Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner ve çocuklarının bulunduğu Noel fotoğrafı gündemden düşmüyor.

Fotoğrafı gören hayranlardan bazıları muhakkak bir photoshop uygulandığını düşünüyor.

Anneler ve çocuklarından oluşan bu Noel fotoğrafında, dokuz çocuğun aynı anda bu kadar kusursuz poz veremeyecekleri yönünde bir görüş ortaya atıldı. İddialara göre her anne-çocuk ayrı olarak fotoğraflandı ve daha sonra bu dört kare dijital ortamda birleştirildi.

En dikkat çeken iddia ise Khloe‘nin ayaklarının Kylie‘ye kesilip yapıştırıldığı yönünde oldu. Bazı hayranları Khloe’nin ayaklarının kesilerek Kylie’nin pantolon hizasında uygun yere yerleştirilerek photoshop uygulandığını savundu.

İddialar ne kadar doğrudur bilinmez, ancak Kardashianların geçmişte photoshop konusunda pek çok skandala imza atan bir aile oldukları kesin.