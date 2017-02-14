KARIN KASLARI GÜÇLÜ ÜNLÜ YILDIZLARIN EGZERSİZ SIRLARI

Karın kaslarınızı ön plana çıkaracak bir program uygulamak için hiçbir zaman geç değil!

İşte karın kaslarını hayranlıkla izlediğimiz ünlü isimlerden; egzersiz tüyoları…

Elsa Hosk

Karın kası dendiğinde aklımıza ilk gelen isimlerden olan Elsa Hosk; egzersiz programında karın bölgesi için ekstra mesai harcıyor. Karın için oblik, break dance, hareketi, yatay konumdayken parmak ucuyla yere dokunma hareketleri favorileri.

Gigi Hadid

Andrea Orbeck’in antrenörlüğünü üstlendiği Hadid’in sıkı karın kasları için kilit hareketleri “Tek Bacakla Yan Plank” ve “Dirsekler dizlere mekik”. Peki neden işe yarıyorlar? “Hem karın hem de sırttaki kas ağını destekleyen bu hareketler herhangi bir sakatlığın da önüne geçerek maksimum etki yaratıyor” diyor Orbeck.

Iggy Azalea

Kusursuz karın kaslarına sahip isimlerden biri olan Iggy Azalea; haftalık rutinine mutlaka küçüklüğünden beri favorisi olan tenisi ekliyor. Karın kaslarını kardiyo etkisiyle fazlasıyla çalıştıran bu sporun dışında; kardiyo, squat ve lounge hareketleri ve dans egzersizlerini de es geçmiyor. Bu sayede sadece güçlü karın kasları değil; ince bir bele de sahip.

Ellie Goulding

Derek DeGrazio’nun antrenörlüğünü üstlendiği Goulding’in belirgin karın kaslarının nedeni Jackknife ve Hollow Rock hareketleri. DeGrazio “Bu hareketlerin ikisi de birbirinin harika birer tamamlayıcısı. Jackknige ile ellerinizi ayak parmaklarınıza değdirmeye çalışırken karın kaslarınızı aktif bir şekilde kullanıyorsunuz. Hollow Rock’ta ise bir önceki hareketin tam tersini yaparak karın kaslarınızı yeniden kullanıyorsunuz. Sonuç? Güçlü karın kasları!” diyor.

Much love for @1hotels elliegoulding (@elliegoulding)’in paylaştığı bir gönderi ( Şub 14, 2017 at 2:36öö PST )

Sara Sampaio

Ünlü Victoria’s Secret meleğinin tek bir tüyosu var: Plank! “Plank, gelmiş geçmiş en iyi karın kası egzersizidir” diyor.

Alicia Vikander

Tomb Raider filminde canlandırdığı Lara Croft karakteri için yaptığı karın kaslarıyla herkesi etkileyen Vikander’ın sırrı herkes için merak konusu. Yıldızın sırrı ise Magnus Metodu! Antrenör Magnus Lygdbäck’ın yarattığı bu metod hem beslenme hem de fitness programını kapsıyor. Fitness programı ise ağırlık kaldırma, boks, MMA ve tırmanmadan oluşuyor. Tüm bu programdan sonra ise 2 ay boyunca 30 dakika HIIT, 45 dakika ise gym egzersizleri yapılıyor. Daha fazlası için>>> ALICIA VIKANDER KARIN KASLARININ SIRRINI AÇIKLADI yazımıza bakabilirsiniz.