Karlie Kloss’dan Çok Özel Balayı ve Düğün Kareleri

Geçtiğimiz hafta nişanlısı Joshua Kushner ile gizli bir törenle evlenen Karlie Kloss; düğününden perde arkası kareleri takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. 26 yaşındaki model son olarak 48 saatlik mini balayını ve düğün pastasını paylaştı.
İlk olarak; özel tasarım Dior gelinliği ile yere oturduğu ve düğün pastasını yediği kareyi paylaşan Kloss “Sonunda düğün pastamı gecenin 2’sinde yiyebileceğim.” notunu düştü.
Karlie Kloss & Joshua Kushner’s Honeymoon May Be Brief, But Looks Like A Perfect Getaway — PHOTOS https://t.co/y52zOBkjQw pic.twitter.com/UQnnd5JHgs
— Isabella Media Inc (@isabella_media) 22 Ekim 2018
Karlie’s Instagram Story (October 21, 2018): pic.twitter.com/Qzsxvo6r5C
— Karlie Kloss Update (@KKUpdate) 22 Ekim 2018
Kloss’un düğün pastasına buradan da daha yakından bakabilirsiniz. Her bir katı ayrı leziz görünüyor değil mi?
Bu gönderiyi Instagram’da gör
@milkbarstore team: Tosi can we snag a pic of you finishing that cake? Me: READY! 😮
Diğer postlarında ise “mini balayı” anlarından kareler paylaşan Kloss; bu karelerde de lokasyon belirtmeyerek hayranlarını merakta bıraktı.