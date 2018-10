Karlie Kloss’dan Çok Özel Balayı ve Düğün Kareleri

Geçtiğimiz hafta nişanlısı Joshua Kushner ile gizli bir törenle evlenen Karlie Kloss; düğününden perde arkası kareleri takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. 26 yaşındaki model son olarak 48 saatlik mini balayını ve düğün pastasını paylaştı.

İlk olarak; özel tasarım Dior gelinliği ile yere oturduğu ve düğün pastasını yediği kareyi paylaşan Kloss “Sonunda düğün pastamı gecenin 2’sinde yiyebileceğim.” notunu düştü.

Karlie Kloss & Joshua Kushner’s Honeymoon May Be Brief, But Looks Like A Perfect Getaway — PHOTOS https://t.co/y52zOBkjQw pic.twitter.com/UQnnd5JHgs

— Isabella Media Inc (@isabella_media) 22 Ekim 2018