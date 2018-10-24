Karlie Kloss’dan Çok Özel Balayı ve Düğün Kareleri

 

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Geçtiğimiz hafta nişanlısı Joshua Kushner ile gizli bir törenle evlenen Karlie Kloss; düğününden perde arkası kareleri takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. 26 yaşındaki model son olarak 48 saatlik mini balayını ve düğün pastasını paylaştı.

 

İlk olarak; özel tasarım Dior gelinliği ile yere oturduğu ve düğün pastasını yediği kareyi paylaşan Kloss “Sonunda düğün pastamı gecenin 2’sinde yiyebileceğim.” notunu düştü.

 

Kloss’un düğün pastasına buradan da daha yakından bakabilirsiniz. Her bir katı ayrı leziz görünüyor değil mi?

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

@milkbarstore team: Tosi can we snag a pic of you finishing that cake? Me: READY! 😮

christinatosi (@christinatosi)’in paylaştığı bir gönderi ()

Diğer postlarında ise “mini balayı” anlarından kareler paylaşan Kloss; bu karelerde de lokasyon belirtmeyerek hayranlarını merakta bıraktı.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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