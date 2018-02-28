KARNINIZI KISA SÜREDE DÜZLEŞTİRMEK İÇİN 7 PRATİK TÜYO

Müşra Demir - ŞUB 28, 2018 ÇARşAMBA

 

 

Instagram/Bella Hadid

Uzun süredir karın bölgenizde sonuç alamamaktan şikayetçiyseniz; sizin için 7 pratik tüyomuz var. İşte kısa sürede sonuç alabileceğiniz 7 öneri: 

Rahatlamayı öğrenin

Stres, iki ayrı şekilde göbek yağlarınızı arttırabilir. İlk olarak aşırı stres; yeme düzeniniz üzerinde kontrolünüzü kaybetmenizi sağlar ve açlık hissiniz asla yok olmaz. Kortizoldeki artış, hücrelere VLDL adı verilen yağ asidinin salınmasına neden olur ve sonuçta karın bölgesinde yağ olarak depolanır.

Sakin olmanın her zaman kolay olmadığının farkındayız ancak biraz olsun rahatlamaya odaklanmak için stresin göbek yağına etkisini düşünebilirsiniz. Meditasyon tekniklerini uygulayın ve yoga, köpeğinizi yürüyüşe çıkarmak ya da aromaterapi masajı için rezervasyon almak gibi rahatlatıcı faaliyetlerle odaklanın.

Süt ürünlerini es geçmeyin

 Popüler kanının aksine ünlü diyetisyen Helen Bond; süt ürünleri tüketmenin göbek bölgesindeki yağı eritmenize yardımcı olduğunu söylüyor. “Pek çok çalışma gösteriyor ki düşük kalorili bir diyetin parçası olarak süt ürünü tüketenlerin; tüketmeyenlere oranla daha kolay bel çevresini eritebiliyor. Yani düşük yağ oranına sahip süt ürünlerinin ve yağsız yoğurtların tadını çıkarmaya bakın!”

Detoks suyu için

Bol miktarda su içmenin kilo kaybı için iyi olduğunu hepimiz biliyoruz ama ya detoks suları? Eat This, Not That! ‘a göre mango, kavun ve ananas  suyu karışımını yudumlarken karnınızın hızlı şekilde şişmesini önleyebilirsiniz. Bu lezzetli içeceğe ek bir güç kazandırmak için biraz zencefil ekleyin.

Jimnastik konusunu basit tutun

Yoğun bir programa sahip olanlar için iyi bir haberimiz var! Fitness uzmanı Diana Booty; basit jimnastik hareketlerinin karnı düzleştirmek için en iyi şey olduğunu söylüyor. Squat, şınav, itme, çekme gibi temel hareketleri baz alan bir programla daha etkili bir sonuç alabilirsiniz.

Instagram/Bella Hadid

Yağlı balıkları tüketin

“Yağlı balıkları tüketin” diye öneriyor Helen. “Sardalye, uskumru, somon ve alabalık gibi yağ açısından zengin balıkların kalp için iyi olduğunu biliyoruz, ancak bazı araştırmalar, temel omega-3 yağlarından zengin yağlı balıkların özellikle karın bölgemizden kilo vermemize yardımcı olabileceğini de gösteriyor. Bu nedenle, haftada iki porsiyon (140 g) balığın tadını çıkarın.

Son öğününüze odaklanın

Akşam yemeğinizde yavaş yanan karbonhidratları yerine salatalık veya buğulanmış kuşkonmaz gibi “ıslak” karbonhidratların yanında protein seçerek gününüzü hafif bir notayla bitirin. Dehidrasyon sadece inatçı yağların midenizde toplanmasını kolaylaştırır, ancak bu ıslak karbonhidratlar gece uyurken vücudunuzda yeterli su seviyesini korumanıza yardımcı olur.

Probiyotik kullanın

Ağırlığımız ve bağırsak sağlığımız arasında; bağırsaklarımızda yaşayan bakteriler gibi bir gerçek var. Mikrobiyomumuzda yeterince bakteri türü ve geniş çeşitlilikte tür bulunmaması halinde, yediğimiz gıdalardan daha fazla kalori elde edebiliriz. Dahası, bir probiyotik almak yapabileceğiniz en kolay şeylerden biridir (aynı zamanda uygun fiyatlı).

 

Müşra Demir

 

 