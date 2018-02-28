KARNINIZI KISA SÜREDE DÜZLEŞTİRMEK İÇİN 7 PRATİK TÜYO

Stres, iki ayrı şekilde göbek yağlarınızı arttırabilir. İlk olarak aşırı stres; yeme düzeniniz üzerinde kontrolünüzü kaybetmenizi sağlar ve açlık hissiniz asla yok olmaz. Kortizoldeki artış, hücrelere VLDL adı verilen yağ asidinin salınmasına neden olur ve sonuçta karın bölgesinde yağ olarak depolanır.

Sakin olmanın her zaman kolay olmadığının farkındayız ancak biraz olsun rahatlamaya odaklanmak için stresin göbek yağına etkisini düşünebilirsiniz. Meditasyon tekniklerini uygulayın ve yoga, köpeğinizi yürüyüşe çıkarmak ya da aromaterapi masajı için rezervasyon almak gibi rahatlatıcı faaliyetlerle odaklanın.

Süt ürünlerini es geçmeyin

Popüler kanının aksine ünlü diyetisyen Helen Bond; süt ürünleri tüketmenin göbek bölgesindeki yağı eritmenize yardımcı olduğunu söylüyor. “Pek çok çalışma gösteriyor ki düşük kalorili bir diyetin parçası olarak süt ürünü tüketenlerin; tüketmeyenlere oranla daha kolay bel çevresini eritebiliyor. Yani düşük yağ oranına sahip süt ürünlerinin ve yağsız yoğurtların tadını çıkarmaya bakın!” Detoks suyu için Bol miktarda su içmenin kilo kaybı için iyi olduğunu hepimiz biliyoruz ama ya detoks suları? Eat This, Not That! ‘a göre mango, kavun ve ananas suyu karışımını yudumlarken karnınızın hızlı şekilde şişmesini önleyebilirsiniz. Bu lezzetli içeceğe ek bir güç kazandırmak için biraz zencefil ekleyin.