KARNINIZI KISA SÜREDE DÜZLEŞTİRMEK İÇİN 7 PRATİK TÜYO

Instagram/Bella Hadid
Uzun süredir karın bölgenizde sonuç alamamaktan şikayetçiyseniz; sizin için 7 pratik tüyomuz var. İşte kısa sürede sonuç alabileceğiniz 7 öneri:
Rahatlamayı öğrenin
Stres, iki ayrı şekilde göbek yağlarınızı arttırabilir. İlk olarak aşırı stres; yeme düzeniniz üzerinde kontrolünüzü kaybetmenizi sağlar ve açlık hissiniz asla yok olmaz. Kortizoldeki artış, hücrelere VLDL adı verilen yağ asidinin salınmasına neden olur ve sonuçta karın bölgesinde yağ olarak depolanır.
Sakin olmanın her zaman kolay olmadığının farkındayız ancak biraz olsun rahatlamaya odaklanmak için stresin göbek yağına etkisini düşünebilirsiniz. Meditasyon tekniklerini uygulayın ve yoga, köpeğinizi yürüyüşe çıkarmak ya da aromaterapi masajı için rezervasyon almak gibi rahatlatıcı faaliyetlerle odaklanın.
Süt ürünlerini es geçmeyin
Jimnastik konusunu basit tutun
Yoğun bir programa sahip olanlar için iyi bir haberimiz var! Fitness uzmanı Diana Booty; basit jimnastik hareketlerinin karnı düzleştirmek için en iyi şey olduğunu söylüyor. Squat, şınav, itme, çekme gibi temel hareketleri baz alan bir programla daha etkili bir sonuç alabilirsiniz.
Instagram/Bella Hadid
Yağlı balıkları tüketin
Son öğününüze odaklanın
Akşam yemeğinizde yavaş yanan karbonhidratları yerine salatalık veya buğulanmış kuşkonmaz gibi “ıslak” karbonhidratların yanında protein seçerek gününüzü hafif bir notayla bitirin. Dehidrasyon sadece inatçı yağların midenizde toplanmasını kolaylaştırır, ancak bu ıslak karbonhidratlar gece uyurken vücudunuzda yeterli su seviyesini korumanıza yardımcı olur.
Probiyotik kullanın
Ağırlığımız ve bağırsak sağlığımız arasında; bağırsaklarımızda yaşayan bakteriler gibi bir gerçek var. Mikrobiyomumuzda yeterince bakteri türü ve geniş çeşitlilikte tür bulunmaması halinde, yediğimiz gıdalardan daha fazla kalori elde edebiliriz. Dahası, bir probiyotik almak yapabileceğiniz en kolay şeylerden biridir (aynı zamanda uygun fiyatlı).